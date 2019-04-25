Arı ürünleri kozmetik oldu

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü mezunu Ayşegül Pekçedenöz (27), adli tıp kurumlarında kimyager olma hayali kuruyordu, girişimci oldu. Babasının Muğla'nın Ula ilçesinde kurduğu arı çiftliğinin başına geçen Pekçedenöz, arı ürünlerinden yüz kremleri, saç maskesi, yüz toniği, sinek kovucu, dudak bakım kremi yapıyor ve bunları e- ticaret sitesinden satıyor. Pekçedenöz, öğrenciyken arıcılık yapmayı düşünmediğini belirterek, "Mezun olduktan sonra doğaya ve hayvanlara olan sevgimle birlikte bu işe girdim" dedi.