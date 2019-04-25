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  • 25.04.2019 11:49
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 12:38

2019 evleri yeni proje peşinat ve taksit tutarı kaç para? 10 bin 31 ilde başvuru şartları nedir?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş ucuz konut alma hayalleri kuruyor. Bu hayalleri ise ucuz konut projeleri sayesinde gerçeğe dönüşüyor. TOKİ sosyal konut projeleri ile alt gelir grubu aileleri kira öder gibi ev sahibi yapıyor. Bu konutlar için hem düşük peşinat talep ediliyor hem de aylık taksit ödemesi son derece düşük tutuluyor. TOKİ ihale ilanları yayımlamaya devam ediyor. Yayımlanan yeni ilanlarla farklı şehirlerde yaklaşık 10 civarında ucuz konut üretileceği duyuruldu. Peki 2019 peşinat ve taksit tutarı kaç para? 10 bin 31 ilde başvuru şartları nedir?

2019 10 TOKİ evleri 31 ilde başvuru şartları nedir? TOKİ alt gelir grubuna yönelik yeni bir ilan yayınladı. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilanın detaylarını öğrenebilirsiniz. toki gov tr adresine giriş yaptıktan sonra satışlar sekmesini tıklayarak satışta olan tüm güncel ilanları listeleyebilir, kendi ilinizde bulunan ilanları detaylı olarak inceleyebilirsiniz... Sınırlı sayıda üretilen ve satışa sunulan konutlar için önce ilan edilen tarihler arasında TOKİ alt gelir grubu başvuruları toplanıyor, ardından da TOKİ kura tarihleri açıklanarak kura çekilişi yapılarak hak sahipleri belirleniyor. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi.

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