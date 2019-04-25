2019 10 TOKİ evleri 31 ilde başvuru şartları nedir? TOKİ alt gelir grubuna yönelik yeni bir ilan yayınladı. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilanın detaylarını öğrenebilirsiniz. toki gov tr adresine giriş yaptıktan sonra satışlar sekmesini tıklayarak satışta olan tüm güncel ilanları listeleyebilir, kendi ilinizde bulunan ilanları detaylı olarak inceleyebilirsiniz... Sınırlı sayıda üretilen ve satışa sunulan konutlar için önce ilan edilen tarihler arasında TOKİ alt gelir grubu başvuruları toplanıyor, ardından da TOKİ kura tarihleri açıklanarak kura çekilişi yapılarak hak sahipleri belirleniyor. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi.