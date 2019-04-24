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  • 24.04.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 24.04.2019 09:39

, Akbank, , Garanti, konut - taşıt - ! Bankaların 24 Nisan güncel kredi faiz oranları!

Bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kredi faiz oranlarına baktığımız zaman en uygun kredi oranlarının kamu bankalarında olduğunu görüyoruz. Hesaplama yapacak olursak ise, güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. İşte bankaların en son durum nedir?

Konut alacak olan vatandaşlar bankaların sağladığı kredi olanaklarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda bankaların 23 Nisan güncel kredi faiz oranları araştırılıyor. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları detayları. Yapılan tüm indirimlerin ardından bankaların güncellenen konut kredisi faiz oranları listesi ile beraber son iki gün içerisinde konut kredisi faiz oranlarını yükselten bankalar ve kredi faiz oranları haberimizde.

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HaberlerEkonomi HaberleriZiraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları! Bankaların 24 Nisan güncel kredi faiz oranları!
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