Konut alacak olan vatandaşlar bankaların sağladığı kredi olanaklarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda bankaların 23 Nisan güncel kredi faiz oranları araştırılıyor. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Ziraat Bankası, Akbank, İş Bankası, Garanti, konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları detayları. Yapılan tüm indirimlerin ardından bankaların güncellenen konut kredisi faiz oranları listesi ile beraber son iki gün içerisinde konut kredisi faiz oranlarını yükselten bankalar ve kredi faiz oranları haberimizde.