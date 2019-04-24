Sigortasız işçi kalmayacak! İstihdam teşvikleri ve denetimler meyvelerini verdi, kayıtdışı istihdam yüzde 55’lerden yüzde 30’lara geriledi. Şimdi hedef, yüzde 15’e indirmek...

Kayıtdışı istihdam, hızlı düşüşe geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, kayıtdışı istihdam oranının doğru teşvik sistemi, bilinçlendirme ve etkin denetimle yüzde 55'lerden yüzde 30'lara çekildiğini belirterek, "Tarım dışı sektörde kayıtdışı istihdam oranı ise yüzde 20-22'lerde. Hedef, bu oranı yüzde 15'lere çekmek" dedi. Toplumsal bilinci artırma, tüm aktörlere ulaşma gayretinde olduklarını belirten Bağlı, "Cezalandırarak değil, daha çok eğiterek ve teşvik ederek kayıtdışılığı hedeflediğimiz oranlara çekmek istiyoruz. Kayıtdışılıktaki 1 puanın 2 milyar liralık maliyeti var" dedi.



ALO 170'İ ARAYIN

Çalışma Bakanlığı, kayıtdışı istihdamı ani denetimlerle ortaya çıkarıyor. Sigortasız olarak çalıştırılıyor ya da maaşınız SGK'ya düşük gösteriliyorsa, Bakanlık'ın 'ALO 170' hattına şikayette bulunabilirsiniz. SGK denetmenleri inceleme yaparak tescilinizi yapacaktır.