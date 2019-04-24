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Konkordatoda başvuru azaldı, çıkışlar hızlandı

Konkordatoda başvuru azaldı, çıkışlar hızlandı
Ekonomide yaşanan dengelenmenin etkisiyle konkordatodan çıkışlar hız kazandı, yeni müracaatlar azaldı. Bu yılın ilk çeyreğinde yeni konkordato müracaatları, 2018'in son çeyreğine göre üçte iki azaldı, yeni başvurular üçte bire düştü. Yüzlerce firmanın kredileri yapılandırıldı, çok sayıda firmanın yapılandırma çalışmaları devam ediyor. 787 firma ve 8 milyar liralık kredi paketi konkordatodan çıktı. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde konkordatodan çıkan firma sayısının bini aşacağı ve 15 milyar liralık kredi paketinin konkordato kapsamından çıkarılacağı öngörülüyor.

HAZAL ATEŞ

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