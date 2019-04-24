Esnaf ‘poşet’te ek süre istiyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, poşet için beyanname verme süresinin bugün sona erdiğini belirterek, "2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, poşet beyanı verme yükümlülüğünü zamanında veya tam olarak yerine getirmeyenlere 18 bin 37 lira ceza veriliyor. Yüzbinlerce esnafımızın poşet cezasına çarptırılmaması için beyanname verme süresinin acilen uzatılması gerek" dedi.