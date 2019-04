Dışarda iftar 300 TL’yi buluyor Ramazan ayı yaklaşırken, restoranlar da menülerini belirlemeye başladı. İftar menüleri 30 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıkacak.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Ramazan'da, ülke genelinde sayıları 100 bine ulaşan restoranlarda her bütçeye uygun iftar menüleri sunulacağını belirterek, menülerin bu yıl 30 liradan başlayacağını, mekana ve çeşide göre 300 liraya kadar çıkabileceğini söyledi. Her yıl Ramazan ayı öncesi ve döneminde lüks iftarların eleştiri konusu olduğunu hatırlatan Bingöl, restoranların her bütçeye göre alternatif sunduğunu vurguladı. Bingöl, "Milyonlarca insanı istihdam eden, yüz binlerce çiftçi, üretici, besici, hayvancının geçimini sağlayan sektörümüze yöneltilen eleştiriler hem acımasız hem de haksız" dedi. Her sektörde olduğu gibi yemeiçme sektöründe de mekana, çalışan sayısına, lokasyona, menüye ve benzeri konulara göre fiyatların değiştiğini ifade eden Bingöl, şunları kaydetti: "Diğer sektörlerde de geniş bir fiyat yelpazesi var. 50 liraya da ayakkabı var, bin liraya da... Bu örnekleri çoğaltabiliriz."