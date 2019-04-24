Faiz oranlarındaki hareketlilik Nisan ayında artarak devam etti. Nisan'ın ilk haftasında QNB Finansbank konut kredisi faiz indirimi uygularken, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası yeniden faiz artışı uyguladı. Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası devam ediyor. Peki 60, 120 ay konut kredisi faiz oranları vade faiz taksit oranı nedir? 2019 banka güncel yeni konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar kuru ve enflasyon oranlarının faiz oranları ile olan yakın ilişkisi bilinirken her iki rakamda da yaşanan yükseliş kredi faiz oranlarına da yansıdı.

Doların bu kadar hızlı değerlenmesi yatırımcı kadar normal vatandaşın da ilgisini çekince TL mevduat hesaplarından çekilen paralar sürekli dolar hesaplarına akmaya başladı. Dolar hesaplarındaki para rekor üstüne rekor kırarken bankalar kredilerde kaynak olacak TL akışını sağlamak için mevduat hesaplarının faiz oranlarını yükseltti ki bu da kredi maliyetinin artması dolayısı ile de faiz oranlarının yükselmesi anlamına geldi.

Yükselen faiz oranları nedeni ile vatandaş bankalardan uzaklaşırken bu da bankaların kredi musluklarını kapatması anlamına geliyordu ki çok tepki çeken bu hamleyi bu sefer kendileri direkt olarak yapmamış oldu. Yani banka kredi reddi kararı vermedi ama yapmış olduğu fahiş kredi faiz oranı artışı ile vatandaşın ayağını bankadan çekti!

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Aslında herkesin yanıt aradığı önemli bir soru da bu madde olarak öne çıkıyor. Hatırlanacağı üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi faiz oranlarının Mayıs ayında yüzde 1'in altına düşeceğini açıklamıştı.

Ancak mevcut koşullarda böyle bir oranın Mayıs ayında gelmesi imkansız gibi görünüyor. Şu anda kamu bankaları dahi en düşük konut kredisi faiz oranını yüzde 1.45 olarak uygularken yüzde 0.98 konut kredisi oranının gelmesi pek mümkün görünmüyor.

Merkez Bankası tarafından yapılacak olan politika faizi indiriminin dahi Haziran ayında yapılmasının mümkün olmadığının açıklandığı bir dönemde bankaların böyle bir indirime gitmelerinin söz konusu dahi olmadığı iddia ediliyor.

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Ne yazık ki konut kredisi çekerek ev satın almak şu anda yükselen faiz oranları nedeni ile mantıklı kabul edilmezken elinde peşin parası olan kişiler için ise markalı konut projelerinde yüzde 40-50 gibi büyük oranda düşen faizler konut yatırımını cazip hale getiriyor.

Tüm Bankaların Güncel 22 Nisan 2019 Tarihli Konut Kredisi Faiz Oranları Listesi

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.45 (Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)

Vakıfbank emlak365.com Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.45 (Vakıfbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,49 (Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)

ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.60

ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.69

Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,69

Ziraat Katılım Konut Finansmanı % 1,70

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,72 (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)

Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,75

Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.78

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,79

Garanti Bankası emlak365.com Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.81

Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,84

Albaraka Türk Konut Finansmanı % 1,89

QNB emlak365.com Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,90

TEB Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,94

Türkiye Finans Katılım Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,98

Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,99

Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,99

Fibabanka Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,99

Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29

HSBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,30

Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,41

Anadolu Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,75

EV ALACAKLAR DİKKAT!

Faiz oranlarındaki hareketlilik Nisan ayında artarak devam etti. Nisan'ın ilk haftasında QNB Finansbank konut kredisi faiz indirimi uygularken, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası yeniden faiz artışı uyguladı. Nisan ayının ikinci haftası ise bir önceki hafta konut kredisi faiz indirimine giden QNB Finansbank'ın faiz artışı yapması ve bir önceki hafta faiz artışı yapan Garanti Bankası'nın konut kredisi faiz indirimi uygulaması ile devam ediyor. 2018 Ağustos'ta yaşanan kur krizi sonrası rekor seviyelere ulaşarak düşüş eğilimine giren konut kredisi faiz oranları uzun aylardır dengelenme yaşayarak sakin bir düşüş seyrediyordu. Mart ayının sonunda hareketlenen kur ile tekrar yükseliş eğilimine giren konut kredisi faizleri dengesiz bir hareketlilik gösteriyor. Bazı bankalarda konut kredisi faizleri yükselirken bazı bankalarda düşüş gösteriyor.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ NEREDE?

Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası Mart başından beri devam ediyor.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve HalkBank 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.28 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Ziraat Bankası'nın tabela konut kredisi faiz oranı, HalkBank ve VakıfBank' ın da kampanyalı faizi olan bu oran masraflar hariç en düşük konut kredisi faiz oranı.

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor.

KONUT KREDİSİ ALANİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.