Asansör gerekiyor

Zincirlikuyu metrobüs durağının Beşiktaş çıkışında çok dik bir merdiven var ve asansör yok. Yaşlı insanlar buradan çıkmakta çok zorlanıyor. Yetkililerden ricamız, burada en azından yaşlı ve engelli vatandaşların kullanabileceği bir asansör yapmaları. Yaşlılar yukarı çıkamadıklarından diğer alternatif yollara gidiyor ya da zorlanarak merdivenleri çıkmak zorunda kalıyor. Hasan AKAR



TEHLİKE SAÇIYORLAR

İstanbul'un birçok bölgesinde rastladığımız tinerci çocuklar son günlerde Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi'nin üzerindeki lüks otellerin önlerine gelmeye başladı. Buralarda bazı restoran ve kafeler de bulunuyor. Yoldan geçenleri ya da bu kafelerde oturanları zorlayarak paralarını alıyorlar. Karanlıkta özellikle yalnız kadınlar için büyük tehlike oluşturuyor. Yetkililerden burada tedbir almalarını, bu kimsesiz çocukların kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Yeşim SARI



AKŞAMLARI İZDİHAM

Metrobüs seferlerinin bazıları Avcılar'a kadar yapılıyor. Buradan TÜYAP yönüne gidecek yolcular aktarma yapmak zorunda kalıyor. Ancak aktarma

sırasında özellikle akşam saatlerinde büyük izdiham yaşanıyor. Gelen otobüsler dolu olduğu için binmek mümkün olmuyor. İnsanlar birbirini ezerken ilkel görüntüler ortaya çıkıyor. 2019 yılı Türkiye'sine bu manzara yakışmıyor. Ya tüm otobüsler TÜYAP'a kadar gitsin ya da Avcılar'da boş otobüs kaldırılsın. Bunu yapmak çok mu zor? Mesut SUBAŞI



TÜMSEKLERE DİKKAT!

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki yollarda bulunan tümsekler bakımsızlıktan perişan halde. Araçlar ne kadar yavaş gelirse gelsin mutlaka altlarını çarpıyor. Bu tümseklerin elden geçirilmesi gerekiyor. Hem milli servete zarar veriyor hem de kazalara yol açıyor. Ayrıca aynı mahallede bir sokağa girilmez tabelası asıldı. Ancak kimsenin umurunda değil. Tabela işe yaramıyor. Mutlaka polis-zabıta denetimi de şart. Özellikle taksiler kurala uymuyor. (Mahalle sakinleri)



İKİNCİ İŞ KATKISI



Sigorta primimi yüksek göstermek için ekstradan ödeme yapma şansım var mı? Ertuğrul KIRDAL

Şirketiniz prime esas kazancınızı yüksek gösterirse olur, sizin katkı olarak ayrıca ödeme imkanınız yok. İkinci bir işte çalışabilirsiniz. Tabii işvereninizin izni gerekir.



İŞSİZLİK MAAŞI YİNE VERİLİR



5 yıl kadar çalıştım ve sonrasında 10 ay kadar işsizlik maaşı aldım. Tekrar işsiz kalırsam yine alır mıyım?

Son 3 yılda 600 gün ve son 120 günde kesintisiz prim şartlarını doldurursanız yeniden maaş alırsınız.



HAKKINIZ SAKLI



8.5 yıl çalıştığım işten 31 Ekim'de çıkarıldım. 5 Kasım'da başka yere başladım. İşsizlik parası için başvuru yapmadım. Hakkım kaybolur mu? Aslan KÖSE

Yeniden işsiz kalırsanız işsizlik maaşı alırsınız. Ama şimdi çalıştığınız için maaş alamazsınız.



EMEKLİYE TAZMİNAT



Özel bir şirkette 14 yıldır çalışmaktayım. Emekliyim, çalıştığım yer SGDP yatırıyor. Ayrıldığımda tazminat alabilir miyim? Saffet ŞİMŞEK

Emekli çalışanların da tazminat hakkı vardır. 1 yılı dolduran herkes hak kazanır.





EMEKLİLİK HESABI



1 Ekim 1966 doğumluyum. SSK girişim 15 Temmuz 2007. Çocuklarımın doğumu sigorta girişinden önce. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Sunay ÖZDEMİR

58 yaşında ve 7000 gün ile emekli olursunuz. Doğum borçlanması imkanınız yok.



1970 doğumluyum. SGK'ya girişim 12.12.1988. 7200 gün primim dolmuş. Tahsin GÜNAY

25 yıl 51 yaş şartınız var. 5450 gün gerekiyor ki gününüz tamam. Yaşı bekleyeceksiniz.



12.03.1971 doğumluyum. 01.03.1989 tarihinde, askerden önce sigortalı oldum. Toplamda SSK ve Bağ-Kur olarak 5 yıl 8 ay 16 gün prim toplamım var. 20.11.1998 tarihinde devlet memuru olarak işe başladım. 20 yıllık memurluk hizmetim var.

Kamudan 25 yılı tamamlayıp 58 yaşınızda emekli olursunuz.



01.01.1994 sigorta başlangıcım, 4311 prim günüm var. 20.05.1960 doğumluyum. İbrahim ÜZÜM

25 yıl 54 yaş ve 5675 gün gerekiyor. Priminiz eksik, tamamlayıp emekli olursunuz.



23 Kasım 1985 doğumluyum. 5 Mayıs 2001 SGK girişliyim. 1100 gün primim var. Gizem ALTINTERİM

Bu primle emeklilik mümkün değil. 7000 gün gerekiyor. Bir de 58 yaş. 2001'den sonra doğumlarınız olmuşsa borçlanıp prim kazanabilirsiniz



1975 doğumluyum. 1993 SSK girişliyim. 9500 güne yakın prim günüm var. Ayşe BAŞ

Gün ve ay bilgisi yok. O yüzden tam hesaplayamıyoruz. 1993 girişinize göre yıl ve prim tamam. 49 ya da 50 yaşında emekli olursunuz.



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