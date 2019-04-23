SGK'dan emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere müjde! Talepler hayata geçerse, tüm emekliler 3 maaş avans çekebilecek. Peki, 2019'da emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? Hangi emekliler avans alabilecek? Talepler hayata geçerse, tüm emekliler 3 maaş avans çekebilecek. Peki, 2019'da emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? Hangi emekliler avans alabilecek? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.

EMEKLİYE 3 MAAŞ AVANS VE 10 MAAŞ KREDİ VERİLECEK

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

6 BİN 62 TL AVANS

Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

EK ÖDEME:

Emekli aylığı bağlananlara, her ay maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme veriliyor. Bu ödeme her ay maaşlarla birlikte hesaplara yatırılıyor. Maaşlar arttıkça ek ödeme tutarı da yükseliyor.

YILDA 2 KEZ ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor.

Memur emeklilerinin maaşına da toplu sözleşmede belirlenen oranda artış yansıtılıyor. Ayrıca ekstra artış düzenlemeleri de yapılıyor.

600 TL PROMOSYON

Tüm emekliler bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vererek promosyon alıyor. Promosyonda taban tutar maaşa göre 300-375-450 lira.

Bazı bankalar kampanyalarla emeklilere 600 liraya varan ödeme alma yolunu açıyor. Banka tercihi emeklilik başvurusu sırasında yapılabiliyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Bankalar emekli müşterilere özel düşük faizli kredi kampanyaları gerçekleştiriyor. Emeklinin mevduatına da yüksek faiz uygulamaları yapılıyor.

2 KEZ İKRAMİYE

Emekliler, geçen yıldan itibaren ikramiye hakkına kavuştu. Emekliler, maaşı bağlandıktan sonra yapılan tüm bayram ikramiyesi ödemelerinden yararlanıyor.

Her Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi biner lira ödeniyor. Örneğin; Mayıs sonunda yapılacak ödemeden önce emekli aylığı bağlanmış olacak bu yılki 2 bin lira ikramiyeyi alabilecek.

PARASIZ ULAŞIM

65 yaş ve üzeri olanlar şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz yararlanıyor.

KAPIDA MAAŞ ÖDEMESİ

Emekliler, sağlık durumları nedeniyle PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor.

Bunun için SGK'ya 'Konutta maaş almak istiyorum' şeklinde bir dilekçe vermek yeterli.

KİRA ÖDER GİBİ EV

TOKİ'nin yaptığı konutların yüzde 25'i emeklilere ayrılıyor. Türkiye Emekliler Derneği de ucuz ev projeleri geliştiriyor.

İŞ DESTEĞİ

Emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan yapılan kesinti bitti.

Maaştan her ay yapılan önce yüzde 15 olan, ardından yüzde 10'a indirilen Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi artık yok.