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  • 23.04.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 10:27

ile kadroya geçen lere (4/D) farkı mı ne kadar, ne zaman verilecek?

ile kadroya geçen ler ve farkı larını oldukça merak ediyor. Ocak ayında tüm kesimler zam alırken lerin durumu merak konusu olmuştu. Onlarca belediye maaşlarda ve ikramiyelerde zam ve iyileştirmeye giderken diğer belediyelerde zam için sinyal vermişti. Peki KHK ile kadroya geçen taşeron işçilere (4/D) asgari ücret zammı ne kadar, ne zaman verilecek? Tüm detaylar haberimizde sizlerle.

Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilere 2019 Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yapılacak zamlardan faydalanması bekleniyordu. Peki 4/D taşeron işçiye asgari ücret zammı var mı, ne zaman? Zam yapan belediyeler hangileri taşeron işçi son dakika haberleri neler?

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