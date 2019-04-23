Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçilere 2019 Ocak ayında toplu sözleşmeye göre yapılacak zamlardan faydalanması bekleniyordu. Peki 4/D taşeron işçiye asgari ücret zammı var mı, ne zaman? Zam yapan belediyeler hangileri taşeron işçi son dakika haberleri neler?