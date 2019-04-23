Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracına ilişkin açıklamalar yaptı. Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini belirten Bakan Albayrak, "Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3.7 milyar euro ikrazen Devlet İç Borçlanma Senedi verilmesi sürecini tamamladık" ifadesini kullandı.
- Ekonomi
- 23.04.2019
- Gazete
Kamu bankalarına 3.7 milyar €
Kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek için çalışma başlatıldı
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