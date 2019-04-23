KHK İie kadroya geçen taşeron işçilere (4/D) enflasyon farkı ve ikinci tediye ödemesi yapılacak. Taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilere verilecek olan tediye tarihlerinin daha önce açıklandığı biliniyordu. Ancak kadroya geçen taşeron işçilere ikramiyelerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte Kadroya geçen taşeronlara verilecek bayram ikramiyesi detayları. Bakanlık 28 Mart 2019 tarihli görüş yazısında Devlet Memurları Kanunu Tebliği ve ilgili mevzuat hükümlerine atıfta bulunarak aylık ücretlerin her ayın 14'ünde alınacağı hükmüne işaret etti. Peki Taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı yapılacak mı? İşte tüm detaylar

Tez-Koop-İş Sendikası'nın ilgili mevzuata atıfta bulunarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kamuda çalışan işçilerin maaşlarının hangi tarihte ödenmesi gerektiği konusunda görüş sordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı taşerondan kadroya geçen işçilerin aylık ücretlerinin ödenme zamanıyla ilgili yazıya yanıt verdi. Peki taşeron işçiye zam var mı? İşte detaylar...