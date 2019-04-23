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  • 23.04.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 23.04.2019 09:02

ne kadar? Taşeron işçilere maaş mı var mı?

Karar Hükmünde Kararname () ile kadroya geçen taşeron işçilere (4/D) ile tediye ödemesi yapılacak. İlk ödemesinin 31 Ocak'ta yapıldığı tediyelerin ikinci ödemesinin tarihi de belli oldu. Taşerondan kadroya geçen işçilerin maaşlarıyla ilgili tartışmalara bakanlık son noktayı koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığı sendikaya gönderdiği yazıda maaşların ödenme tarihlerini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı taşerondan kadroya geçen işçilerin aylık ücretlerinin ödenme anıyla ilgili yazıya yanıt verdi. Peki taşeron işçiye zam var mı? İşte detaylar...

KHK İie kadroya geçen taşeron işçilere (4/D) enflasyon farkı ve ikinci tediye ödemesi yapılacak. Taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilere verilecek olan tediye tarihlerinin daha önce açıklandığı biliniyordu. Ancak kadroya geçen taşeron işçilere ikramiyelerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte Kadroya geçen taşeronlara verilecek bayram ikramiyesi detayları. Bakanlık 28 Mart 2019 tarihli görüş yazısında Devlet Memurları Kanunu Tebliği ve ilgili mevzuat hükümlerine atıfta bulunarak aylık ücretlerin her ayın 14'ünde alınacağı hükmüne işaret etti. Peki Taşeron işçilere asgari ücret maaş zammı yapılacak mı? İşte tüm detaylar

Tez-Koop-İş Sendikası'nın ilgili mevzuata atıfta bulunarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kamuda çalışan işçilerin maaşlarının hangi tarihte ödenmesi gerektiği konusunda görüş sordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı taşerondan kadroya geçen işçilerin aylık ücretlerinin ödenme zamanıyla ilgili yazıya yanıt verdi. Peki taşeron işçiye zam var mı? İşte detaylar...

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