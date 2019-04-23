Bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kredi faiz oranlarına baktığımız zaman en uygun kredi oranlarının kamu bankalarında olduğunu görüyoruz. Hesaplama yapacak olursak ise, güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. İşte bankaların 23 Nisan güncel kredi faiz oranları en son durum nedir?

23 NİSAN KONUT KREDİSİ BANKA FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.28 (Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)

Vakıfbank emlak365.com Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.28 (Vakıfbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,28 (Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)

Ziraat Katılım Konut Finansmanı % 1,58

Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,59 (Konut kredisi ürünleri alanlar için uygulanan faiz oranı yüzde 1,53'tür)

ICBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.60

Garanti Bankası emlak365.com Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.68

ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.69

Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,69

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,71

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,72 (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.98 olarak hesaplanmaktadır)

Alternatif Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,75

Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,77

Şeker Finans Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.78

QNB emlak365.com Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,80

TEB Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,84

Albaraka Türk Konut Finansmanı % 1,89

Türkiye Finans Katılım Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,98

Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,99

Fibabanka Konut Kredisi Faiz Oranı % 1,99

Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,29

HSBC Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,30

Burgan Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,41

Anadolu Bank Konut Kredisi Faiz Oranı % 2,50

KREDİ FAİZLERİ YÜKSELEN 12 BANKA

Yapılan tüm indirimlerin ardından bankaların güncellenen konut kredisi faiz oranları listesi ile beraber son iki gün içerisinde konut kredisi faiz oranlarını yükselten bankalar ve kredi faiz oranları şu şekilde sıralandı;

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.28 seviyesinden yüzde 1.45 seviyesine,

Vakıfbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.28 seviyesinden yüzde 1.45 seviyesine,

Halkbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.28 seviyesinden yüzde 1.49 seviyesine,

Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.68 seviyesinden yüzde 1.81 seviyesine,

Abank konut kredisi faiz oranı emlak365.com yüzde 1.77 seviyesinden yüzde 1.99 seviyesine,

Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.71 seviyesinden yüzde 1.79 seviyesine,

Ziraat Katılım Bankası yüzde 1.58 seviyesinden yüzde 1.70 seviyesine,

Kuveyt Türk Katılım Bankası yüzde 1.59 seviyesinden yüzde 1.84 seviyesine,

Finansbank konut kredisi yüzde 1.80 seviyesinden yüzde 1.90 seviyesine,

Anadolu Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 2.15 seviyesinden yüzde 2.75 seviyesine,

TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 1.61 seviyesinden yüzde 1.94 seviyesine,

ING Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.65 seviyesinden yüzde 1.69 seviyesine yükseldi.

BANKALARIN KREDİ FAİZLARİ NEDEN YÜKSELDİ?

Son dönemde Türk Lirasının hızla değer kaybetmesi hem vatandaşları hem de yabancı yatırımcıları döviz tevdiat hesaplarına yöneltti.

Döviz hesapları rekor seviyelere ulaşırken bankaların kredi vermek için kullandırabileceği Türk Lirası mevduatları kalmadı. TL mevduat bulmak isteyen bankalar TL mevduat faizleri ve repo faizlerini yükseltti.

Yapılan bu hamle mevduat maliyetlerini arttırdı, dolayısı ile kredi faizlerinde de yükselişe neden oldu. Bu hamlede başarılı olmazsa ve TL hesaplardaki mevduat miktarı artmazsa bu durumda hükümetin stopaj müdahalesinde bulunması bekleniyor.

Dolar hesapların stopaj oranları arttırılırken TL hesapların stopaj oranlarında indirim yapılarak TL hesapların cazip hale getirilmesi amaçlanacak. Konu hakkında Bloomberg kanalına görüş bildiren bankacılar "İlk 3 ayda bireysel tarafta kamu bankaları yüzde 13 büyürken, özel bankalar bu oranın çok altında kaldı.

KOBİ tarafında ise kamu bankaları yüzde 6-7 büyürken, özel bankalar negatif büyüdü. Hafta başında başlayan mevduat faiz artışının ardından kamu bankalarında konut kredisi faizlerinin aylık yüzde 1.28'lerden 1.45'lere, ihtiyaç kredilerinin ise yüzde 1.53'lerden 1.75'lere yükseldiğini gözlemliyoruz. Ticari kredilerde de 2 puanlar civarında artışlar oldu. Dolayısıyla mevduat oranlarındaki bu artışın kredi tarafına yansıması da normal" diyerek yaşanan artışın nedenini ortaya koydu.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi faiz oranları konusunda da kamu bankaları birinciliği elden bırakmadı. En düşük araç kredisi faiz oranı yüzde 1,49 olurken en uygun taşıt kredisi veren banka ise Ziraat Bankası taşıt kredisi paketi oldu. Halkbank taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1,65 olarak uygulanırken Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranı ise yüzde 2,79 olarak uygulanıyor. Ziraat Bankası taşıt kredisi paketinde 60 ay vadeli araç kredisi kullanımına izin veriyor.

Ziraat Bankası Faiz Oranları

Ziraat Bankası İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,53

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,49

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,28

Ziraat Bankası Faiz Oranları

Ziraat Bankası İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,53

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,49

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,28

TÜM BANKALARIN TAŞIT İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

QNB Finansbank Kredi Faiz Oranları

QNB Finansbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,84

QNB Finansbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,39

QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,98

Şekerbank Kredi Faiz Oranları

Şekerbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,52

Şekerbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,99

Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 2,90

Garanti Bankası Kredi Faiz Oranları

Garanti Bankası İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

Garanti Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,85

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,65

ING Bank Faiz Oranları

ING Bank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,74

ING Bank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,79

ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,65

Vakıfbank Kredi Faiz Oranları

Vakıfbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,55

Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,53

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,28

Burganbank Kredi Faiz Oranları

Burganbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,19

Burganbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,75

Burganbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 2,35

Denizbank Kredi Faiz Oranları

Denizbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,09

Denizbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,89

Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,69

Akbank Kredi Faiz Oranları

Akbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,07

Akbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,89

Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,69

TEB Kredi Faiz Oranları

TEB İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

TEB Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,80

TEB Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,61

Odeabank Kredi Faiz Oranları

Odeabank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,27

Odeabank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,42

Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

Halkbank Faiz Oranları

Halkbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,53

Halkbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,65

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,28

İş Bankası Kredi Faiz Oranları

İş Bankası İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,20

İş Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,79

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,85

Yapı Kredi Bankası Faiz Oranları

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,91

Yapı Kredi Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,70

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor.

KONUT KREDİSİ ALANİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.