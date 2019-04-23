TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin sosyal konut projesi için başvurular tamamlandı. 636 bin 787 kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut projesi için şimdi sıra kura çekiminde. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2019 TOKİ Başakşehir Kayabaşı, Silivri, Tuzla Aydınlı kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru işlemleri normal vatandaşlardan 6-25 Mart, emeklilerden 26 Mart-5 Nisan, en az yüzde 40 engellilerden 8-12 Nisan, şehi aileleri ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerin başvuruları ise 15-19 Nisan'da alınmıştı. 50 bin sosyal konut için başvuruların alınmasının ardından yapılan açıklamaya göre, 636 bin 787 kişi başvuru yaptı. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler....

TOKİ İSTANBUL PROJELERİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

En çok başvuru yapılan TOKİ Projesi İstanbul TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı Projesi oldu. Bu projede satışa sunulan 4 bin 467 adet konut için toplam 157 bin 427 kişi TOKİ başvurusu yaptı. Başvuru rekoru kıran projede ne yazık ki başvurunun bu kadar yüksek olması kurada isim çıkma olasılığını da oldukça düşürdü. Tuzla Aydınlı TOKİ evleri de bir başka başvuru rekoru kırılan TOKİ projesi oldu. TOKİ tarafından satışa sunulan 500 adet konut için 103 bin 927 kişi başvuru yaptı.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile hem "TOKİ'ye kaç kişi başvurdu?" sorusunun yanıtı hem de başvuru takvimi netleşti.

TOKİ'ye 50 bin sosyal konut için başvuru sayısı 636 bin 787 olarak açıklanırken İstanbul kura tarihi de belli oldu.

Yapılan ilk açıklamaya göre TOKİ İstanbul kura çekilişi Temmuz ayı içerisinde yapılacak. Temmuz ayı itibari ile açıklanacak kesin tarihler içerisinde hak sahipleri belirlenecek ve TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklanacak.

TOKİ İSTANBUL TUZLA AYDINLI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekilişi Temmuz ayında yapılacak olup tarih kesinleştiği anda sitemizden duyurulacaktır. TOKİ kura tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak için sitemizi takip edebilirsiniz

1- Başakşehir Kayabaşı'na 793 TL taksitle 4 bin 467 adet konut

TOKİ'nin Başakşehir Kayabaşı'nda satışa çıkardığı toplam konut sayısı 4 bin 467. Konutların tipleri 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Yeni projede toplam 2 bin 338 adet 85 metrekare 2+1 daire, 2 bin 129 adet 128 metrekare 3+1 daire yer alacak.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2019 projesinde 2+1 daireler 238 bin TL'den, 3+1 daireler ise 399 bin TL'den satışa sunuldu. Yeni projede 793 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sunuluyor. İşte ödeme planı:

- 2+1 daireler için; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

2- Başakşehir Ayazma'ya 793 TL taksitle 311 yeni konut

TOKİ'nin Başakşehir Ayazma'da satışa çıkardığı yeni projede toplam 311 adet daire var. Daire tipleri 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Yeni projede 200 adet 2+1, 111 adet 3+1 daire bulunuyor. TOKİ Başakşehir Ayazma 2019 projesinde 2+1 daire fiyatları 238 bin TL, 3+1 daire fiyatları 399 bin TL olarak açıklandı. TOKİ Başakşehir Ayazma 2019 projesinde 793 TL taksitle ev sahibi olunabiliyor. İşte detaylı ödeme planı;

- 2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

3- Silivri Alipaşa'ya 651 TL taksitle 685 yeni konut

TOKİ Silivri'de de yeni proje inşa edecek. Silivri Alipaşa Pirimehmetpaşa'da inşa edilecek yeni projede 685 adet daire yer alacak. 343 adet 2+1, 342 adet 3+1 dairenin yer alacağı projede talep toplama işlemleri başladı.

TOKİ Silivri Alipaşa 2019 projesinde 2+1 daireler 195 bin 500 TL'den, 3+1 daireler 294 bin 400 TL'den satılıyor. Yeni kampanyada aylık 651 TL taksitle 2+1 daire sahibi olunabilecek. TOKİ Silivri Alipaşa 2019 detaylı ödeme planı şu şekilde;

- 2+1 daireler için; Yüzde 12 peşinat (22 bin 960 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (955 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (38 bin 600 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (651 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 10 peşinat (28 bin 440 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 208 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (57 bin 880 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.308 TL) taksitlendiriliyor.

4- Başakşehir Hoşdere'ye 793 TL taksitle 337 yeni konut

TOKİ'nin İstanbul Başakşehir Hoşdere'de inşa edeceği yeni projede 337 adet konut olacak. Konutların 169 tanesi 2+1, 168 tanesi 3+1 olarak tasarlandı. TOKİ Başakşehir Hoşdere 2019 fiyatları 2+1 dairelerde 238 bin TL, 3+1 dairelerde 399 bin TL olarak açıklandı. TOKİ Başakşehir Hoşdere projesinde de aylık 793 TL taksitle ödeme yapılabiliyor. İşte detaylı ödeme planı;

- 2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

5- Tuzla Aydınlı'ya 663 TL taksitle 500 yeni konut

TOKİ, Tuzla Aydınlı'da 500 adet yeni konut inşa edecek. Yeni konutların talep toplama işlemleri başladı. Yeni projede 250 adet 2+1, 250 adet 3+1 konut olacak.

TOKİ Tuzla Aydınlı 2019 fiyatları 2+1 dairelerde 199 bin TL, 3+1 dairelerde 349 bin TL olarak açıklandı. Yeni kampanyada aylık sadece 663 TL taksitle ev sahibi olunabilecek. İşte detaylı ödeme planı şu şekilde;

2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (23 bin 380 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (972 TL) taksitlendiriliyor.

2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (39 bin 300 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (663 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (33 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 617 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (68 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.551 TL) taksitlendiriliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 6 Mart 2019 tarihinde talep toplamaya başladığı "50 bin yeni sosyal konut" kampanyasında İstanbul'da toplam 6 bin 300 konut inşa edilecek. Yeni konutlar alt ve orta gelirli ailelere özel satışa sunuldu. Projeler İstanbul'un Başakşehir Hoşdere, Başakşehir Ayazma, Başakşehir Kayabaşı, Tuzla Aydınlı, Silivri Alipaşa bölgelerinde yer alıyor. TOKİ güvencesi ile 67 şehirde hayata geçecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplama dönemi başlarken, önceki gün konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projenin başladığı ilk 3 günde başvuruların 25 binin üzerine çıktığını söylemişti.

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TOKİ İSTANBUL BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

TOKİ İstanbul projelerine başvuru yapacak olanların 2 oda 1 salon daireler için 500 TL, 3 oda 1 salon daireler için bin TL başvuru ücretini T. Halk Bankası A.Ş.'nin İstanbul İlinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile ödemiş olması gerekiyor.

YATAY MİMARİYE GÖRE İNŞA EDİLECEK

TOKİ tarafından 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek proje kapsamındaki sosyal konutlar yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek. Sosyal konutların fiyatları projelere ve illere göre farklılık gösteriyor. 2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklükte olup, fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 12 peşinatla 13 bin 968 lira ödenecek, aylık 388 lira taksit tutarıyla 240 aya varan vade seçenekleri sunulacak. 3+1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare büyüklüklerinde olacak. 170 bin 720 lira değerindeki bu konutlar için yüzde 10 peşinat yani 17 bin 72 lira alınacak ve 759 lira taksitle 180 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.

36 AY İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak, sadece taksitlerde 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacak.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekiyor.

TOKİ TALEP TOPLAMA NEDİR

Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır.

Kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış arsalar (Belediye ve Hazine mülkiyetinde bulunan arsalar) konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ'ye önerilebilmektedir.

Resmi Başvuru öncesinde yapılacak konut tip ve sayılarını belirlemek için başvuruyu yapan Valilik, Kaymakamlık veya Belediye tarafından ANKET FORMU düzenlenecektir.

Yerel yönetimlerin resmi başvuruları ile yerinde yapılan incelemeler sonrası, İdaremizce uygun görülen alanlarda çalışmalar başlatılmaktadır. (Bkz. Başvuru Evrakları bölümü)

Uygulamanın TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde, yine TOKİ tarafından belirlenecek konut tip, m² ile satış fiyat ve koşulları çerçevesinde Belediye tarafından talep edilen konut sayısı kadar konut alıcısı temini başvuruyu yapan yerel yönetimler tarafından sağlanacaktır.

Alt Gelir Gurubu (2+1) için uygulanacak, BAŞVURU ŞARTLARI ve BAŞVURU FORMU,

Orta Gelir Grubu Konutlar (3+1) için uygulanacak, BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ,

Başlatılan proje kapsamında, başvuru bedeli yatırılarak yeterli talep toplanması halinde planlanan projenin ihale işlemleri başlatılır.