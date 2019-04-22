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Takıda ‘garaj’ indirimi

Takıda ‘garaj’ indirimi
İstanbul'daki Starcity Outlet'in Garaj Günleri başladı. Jival, Garaj Günleri'ne özel altın ve pırlanta ürünlerde maliyetine satış yaptığını duyurdu. 5 Mayıs'a kadar Jival'in Starcity Outlet- Yenibosna, Palladium AVM Ataşehir ve Merkez Nuruosmaniye mağazalarında indirim fırsatları olacak. Jival'in açıklamasına göre; pırlanta tektaş 2 bin 570 liradan 890 liraya, pırlanta beştaş 3 bin 510 liradan bin 249 liraya, 14 ayar altın baget yüzük 760 liradan 410 liraya geriledi. 14 ayar altın kolyeler ise 340 liraya varan indirimlerle sunuluyor.

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