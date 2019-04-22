Bugünkü
Takvim

Kruvaziyer dopingi

Kruvaziyer dopingi
Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Bodrum ve Kuşadası'nda hareketlilik başladı. Bodrum'a 'Mein Schiff 4' isimli kruvaziyer, 2 bin 636 turistle sezonun ilk seferini gerçekleştirdi. Kuşadası'ndaki limana da Malta bayraklı 'Celestyal Crystal', 620 yolcusuyla sezonun ilk seferini yaptı. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Celestyal Crystal'in Kuşadası'na 40 sefer düzenleyeceğini belirterek, "36 bin turist getirecek" dedi. Güngör, Bodrum'a da seferlerin artacağını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriKruvaziyer dopingi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri