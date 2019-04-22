Kruvaziyer dopingi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Bodrum ve Kuşadası'nda hareketlilik başladı. Bodrum'a 'Mein Schiff 4' isimli kruvaziyer, 2 bin 636 turistle sezonun ilk seferini gerçekleştirdi. Kuşadası'ndaki limana da Malta bayraklı 'Celestyal Crystal', 620 yolcusuyla sezonun ilk seferini yaptı. Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Celestyal Crystal'in Kuşadası'na 40 sefer düzenleyeceğini belirterek, "36 bin turist getirecek" dedi. Güngör, Bodrum'a da seferlerin artacağını söyledi.