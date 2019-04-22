Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı yapıyor. Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. 'Vakıf Mütevelli Heyeti' sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor. Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. 'Vakıf Mütevelli Heyeti' sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor.

ASKER AİLELERİNE YARDIMINI ALMAK İÇİN KİMLİK YETERLİ



Kimler yararlanabilir?



Askere giden kişi evli ise resmi nikâhlı eşi, bekâr ise başvuru önceliği annenin. Anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmış ise asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabilir.





Başvuru nereye yapılacak?



Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. 'Vakıf Mütevelli Heyeti' sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor.



İstenen belgeler neler?



Başvuran kişinin TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı isteniyor. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmiyor.



EN FAZLA 12 AY



Para nereye yatıyor?



Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL'lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT'deki hesaplarına yatırılıyor.





Yardım ne kadar sürüyor?



Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı, askerlik süresince devam ediyor. En fazla 12 ay sürüyor.



Kaç başvuru yapılabilir?



Hanede 1'den fazla asker olması durumunda her asker için ayrı ayrı yardım başvurusu yapılabilir.



Muhtaç asker ailesi yardımından yararlanan bir kişi yetim yardımından yararlanabilir mi?



Yararlanabilir.



Engelli ve yaşlı aylığı alan kişi asker yardımından yararlanabilir mi?



Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı vermesi şartıyla faydalanabilir.





GELİR ŞARTI NELER?



Askerin hanesinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerekiyor. Bu durumun tespitinin yapılabilmesi için yetkili olan kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bakanlık tarafından gelir testi yapılarak hanede kişi başına düşen gelir hesaplanıyor. 2019 için gelir sınırı şartı 609 lira. Haneye giren para kişi sayısına bölündüğünde bu tutarın altında çıkıyorsa o aile muhtaç asker aylığı bağlanıyor.