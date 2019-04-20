İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Kadri Samsunlu, perakende şirketlerini uyardı. "Burası global bir havalimanı" diyen Samsunlu, "Uluslararası rekabeti kollamak zorundayım. Fakat bir ürün başka yerde 10 liraya satılırken burada 12 liraya satılıyorsa, sattırmam ve uyarırım. Havalimanının itibarını zedeleyecek bir uygulama oluşmaması için her zaman bu konunun takipçisi olacağım" mesajı verdi. Duty free'de 53 bin metrekare alan olduğunu, bunun 35 bin metrekaresinin açıldığını söyleyen Samsunlu, "Kalan kısımlar için ticari planlama yapıldı. Yiyecekiçecek alanında 34 bin alanımız var. 16 bin metrekaresi açılmış alan. İmtiyaz verdiğimiz şirketin, 1 yıl sonunda yüzde 85'ini dolduracağını düşünüyoruz" dedi.



*Hüseyin Kadri Samsunlu



ÖZGÜVEN PROJESİ

İlk 15 günde havalimanı operasyonları açısından önemli bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Samsunlu, "Ufak sıkıntılar oluyor ama anında çözülüyor. Bugüne kadar yolculara ve paydaşlara iyi hizmet verdik. Çok büyük özveriyle çalışıyoruz. Bu bir özgüven projesidir. 4 Nisan'dan itibaren bu ekip ailelerini görmüyor. Buraya 'yeni yürümeye başlayan çocuk' gibi bakıyoruz" dedi. Şu anda günlük bin 180 iniş-kalkış gerçekleştiğini anlatan Samsunlu, "06-14 Nisan arasında toplam 1.5 milyon yolcu seyahat etti, bu günlük 150-200 bin rakama tekabül ediyor. Yaz aylarında bin 600- bin 700 iniş-kalkışları görmeyi bekliyoruz. Bu 200-250 bin arasında günlük yolcuya tekabül ediyor" dedi.

1.5 MİLYON YOLCUYA ULAŞTI

Günlük 1180 iniş kalkış gerçekleşiyor.

Yolcu sayısı 1.5 milyona ulaştı.

63 havayolu şirketi kullanıyor.

Ortalama gelen bagaj teslim süresi 15, transit bagaj teslim süresi 13, ortalama check-in bagaj teslim süresi 8 dakika.

İçinde 1 milyon 390 bin metrekarelik bir kargo şehri de var. İlk fazda 4 milyon ton kargonun taşınmasını sağlayacak bu şehrin, tüm fazlar tamamlandığında ulaşacağı rakam ise 5.5 milyon ton kargo olacak.

55 bin metrekarelik perakende mağazalar kiralık alanlarında yüzde 60 doluluk oranına ulaşıldı.

Yeme-içme alanlarında toplam kiralanabilir alan 34 bin metrekare. Açılan mağaza sayısı 46 adet.