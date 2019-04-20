GSS'de primler devletten

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, 2.5 milyon vatandaşın prim borcunu yapılandırdı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, sağlıkta dönüşüm programı kapsamında Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) da büyük bir değişim yaşandığını belirterek, "Türkiye GSS çalışmalarıyla dünyada gıpta edilecek noktada" dedi. Yaklaşık 8 milyon kişinin dahil olduğu GSS kapsamındaki 2.5 milyonun üzerinde vatandaşın 5 yıllık borçlarına kolaylık sağlanırken, yararlananların gecikme cezaları ve zamları da silindi. Hükümet geçtiğimiz günlerde önemli bir karara daha imza attı. Primini zamanında ödemeyenler yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecekler.



HAZAL ATEŞ