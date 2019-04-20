Finans zirvesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün, bankacılık sektörünün temsilcileriyle bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Tüm bankaların üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Berat Albayrak, "Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak ile aralarında Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın da bulunduğu bankaların yöneticileri, toplantı sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, paylaşımında bu fotoğrafa da yer verdi.