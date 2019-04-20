Ankara ve İzmir Bakü’ye bağlanıyor

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yolları'nın (THY) Antalya-Bakü hattının ardından 22 Nisan itibarıyla Ankara-Bakü, yaz döneminde de Pegasus Havayolları'nın İzmir-Bakü uçuşlarına başlayacağını bildirdi. Bakan Turhan, Türkiye ile Azerbaycan arasında geçen yıl karşılıklı olarak gerçekleştirilen sefer sayısı 90 iken, bu yıl yaz döneminde her iki ülke otoritelerince onaylanan uçuş izinlerine göre haftalık toplam 115 frekans uçuş gerçekleştirileceğini, böylece geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artış sağlanacağını dile getirdi. Bakan Turhan, uçuşlarda yaşanan söz konusu artışın iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel etkileşime de doğrudan olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.