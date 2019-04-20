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  • 20.04.2019 12:39
  • Son Güncelleme: 20.04.2019 12:39

2019 kura çekilişi hangi ilde ne zaman hangi tarihte? TOKİ Başakşehir , Silivri, Tuzla Aydınlı kura sonuçları açıklandı mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önce en çok talep gören konutların ihalesinin yapılacağını ve hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini söylemişti. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği sosyal konutlara 636 bin 787 başvuru yapıldı. Başvuruların neredeyse yarısı 'daki 5 projeye yapıldı. Şimdi gözler kuraların ne zaman çekileceğine çevrildi. kura çekilişleri başlıyor. Peki 2019 TOKİ kura çekilişi hangi ilde ne zaman hangi tarihte? TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak? sorularının cevaplarını sizler için hazırladık. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur.

50 bin TOKİ konut projesine vatandaşlardan yoğun bir başvuru gerçekleştirdi. 6 Mart'ta başlayan başvurular Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler için 19 Nisan'da sona erdi. TOKİ kura sonuçları için ise açıklanma tarihi net olarak belirtilmedi. Ancak geçtiğimiz günlerde TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik bir açıklama yaptı. Özçelik, "Kuralar Nisan sonu, Mayıs başı gibi çekilecek, herkes dairesini alacak" dedi. İşte 2019 TOKİ kura çekiliş sonuçları il listesi, hangi ilde hangi tarihte yapılacak? TOKİ evleri İstanbul çekilişi ne zaman?

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