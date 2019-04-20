50 bin TOKİ konut projesine vatandaşlardan yoğun bir başvuru gerçekleştirdi. 6 Mart'ta başlayan başvurular Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimler için 19 Nisan'da sona erdi. TOKİ kura sonuçları için ise açıklanma tarihi net olarak belirtilmedi. Ancak geçtiğimiz günlerde TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik bir açıklama yaptı. Özçelik, "Kuralar Nisan sonu, Mayıs başı gibi çekilecek, herkes dairesini alacak" dedi. İşte 2019 TOKİ kura çekiliş sonuçları il listesi, hangi ilde hangi tarihte yapılacak? TOKİ evleri İstanbul çekilişi ne zaman?