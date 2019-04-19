İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'na ilçe ilçe ulaşım tarifesini açıkladı. Ücretler 52 lira ile 272 lira arasında değişiyor. Taksi fiyatlarının yüksek olması dolayısıyla vatandaşlar için alternatif Havaist de devrede. Yıl sonunda ise metro hizmete açılacak.
- Ekonomi
- 19.04.2019
- Gazete
Havalimanı’na ulaşım fiyatları belli oldu
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