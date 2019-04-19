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Havalimanı’na ulaşım fiyatları belli oldu

Havalimanı’na ulaşım fiyatları belli oldu
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'na ilçe ilçe ulaşım tarifesini açıkladı. Ücretler 52 lira ile 272 lira arasında değişiyor. Taksi fiyatlarının yüksek olması dolayısıyla vatandaşlar için alternatif Havaist de devrede. Yıl sonunda ise metro hizmete açılacak.


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