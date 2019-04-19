Havalimanı’na ulaşım fiyatları belli oldu

(İTEO), dünyanın en büyük havalimanlarındanilçe ilçe ulaşım tarifesini açıkladı. Ücretlerarasında değişiyor. Taksi fiyatlarının yüksek olması dolayısıyla vatandaşlar için alternatifde devrede. Yıl sonunda ise metro hizmete açılacak.