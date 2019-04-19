Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman ödenecek gibi sorular araştırılmaya başlandı. Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. İkinci bayram ikramiyesi ise Ağustos ayında ödenecek. Peki 2019 SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi zammı var mı, kaç para oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman kimlere verilecek? İşte tüm detaylar
Bayram ikramiyesi ne zaman, kimlere verilecek? Emekli maaşı 2019 SGK Bağkur bayram ikramiyesi zammı var mı, kaç para oldu?
Bayramlarda devlet tarafından emeklilere verilen bayram ikramiyesi internette bayağı aratılan konuların başında geliyor. Ramazan ayına az bir süre kala emekliler zam bekliyor. Geçen sene uygulamaya geçen sistem bu yılda emeklilere uygulanacak. 2019 yılında 1000 liralık emekli bayram ikramiyesi Mayıs ve Ağustos aylarında ödenecek. 2018 yılında başlayan emekli ikramiyesi uygulaması ile tüm emekliler ek gelire kavuştu. Peki SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi zammı var mı, kaç para oldu?
- TOKİ'den yeni kampanya! 5 bin TL peşinat ve...
- Emekli maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor?
- İşsizlik maaşı başvuru sorgulama nasıl yapılır?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.