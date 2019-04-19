Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman ödenecek gibi sorular araştırılmaya başlandı. Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. İkinci bayram ikramiyesi ise Ağustos ayında ödenecek. Peki 2019 SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi zammı var mı, kaç para oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman kimlere verilecek? İşte tüm detaylar