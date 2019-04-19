Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı geliyor. Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri de arttırılacak. Başkan Erdoğan ek göstergenin 23 Nisan'da açılacak Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri olacağını belirterek, "Gereğini yapacağız" demişti. Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu konudaki tüm beklentilerimizi anlattık. Cumhurbaşkanımız ek gösterge konusunda kararlı cümle kurdu ve gereğinin yapılacağını söyledi" değerlendirmesini yapmıştı. Peki memur, emekliye 3600 ek gösterge zammı ne kadar? SSK SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ve ikramiyeleri kaç TL olacak?