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  • 18.04.2019 11:29
  • Son Güncelleme: 19.04.2019 11:05

2019 SSK Bağkur ve ikramiye kaç TL olacak? Memur - emekli 3600 ek gösterge mı ne kadar?

3600 ek gösterge son dakika haberleri araştırılıyor. 3600 ek gösterge ne an verilecek? 24 Şubat tarihinde çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin gündeminde 3600 ek göstergenin de olması bekleniyor. Başkan Erdoğan, 1.6 milyon çalışana müjdeyi verdi, '3600 ek gösterge Meclis'te ilk ele alınacak düzenlemelerden biri olacak' dedi. 4 meslek için tek paket hazırlanması beklenirken, yeni sistem sadece çalışanların değil emeklilerin de kazancını artıracak. Peki 3600 ek gösterge ile emekliler ve memurların gelirlerinde ve ikramiyelerinde ne kadar artış olacak? İşte milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren o detaylar...

Memura-emekliye 3600 ek gösterge zammı geliyor. Memur ile emeklilerin gelir ve ikramiyeleri de arttırılacak. Başkan Erdoğan ek göstergenin 23 Nisan'da açılacak Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri olacağını belirterek, "Gereğini yapacağız" demişti. Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu konudaki tüm beklentilerimizi anlattık. Cumhurbaşkanımız ek gösterge konusunda kararlı cümle kurdu ve gereğinin yapılacağını söyledi" değerlendirmesini yapmıştı. Peki memur, emekliye 3600 ek gösterge zammı ne kadar? SSK SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ve ikramiyeleri kaç TL olacak?

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