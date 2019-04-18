3600 ek gösterge son dakika haberleri araştırılıyor. 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 24 Şubat tarihinde çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin gündeminde 3600 ek göstergenin de olması bekleniyor. Başkan Erdoğan, 1.6 milyon çalışana müjdeyi verdi, '3600 ek gösterge Meclis'te ilk ele alınacak düzenlemelerden biri olacak' dedi. 4 meslek için tek paket hazırlanması beklenirken, yeni sistem sadece çalışanların değil emeklilerin de kazancını artıracak. Peki 3600 ek gösterge ile emekliler ve memurların gelirlerinde ve ikramiyelerinde ne kadar artış olacak? İşte milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren o detaylar...