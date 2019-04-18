Sigara tiryakilerine geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmişti. Sigaraya zam yapılmıştı Yapılan zam sonrasında en pahalı sigara 15 TL olmuştu. Sigara tiryakileri şimdi hangi sigara ne kadar oldu diye internette sorgulama yapmaya başladı. Sigaranın paket fiyatlarına uygulanan yeni zamlar sonrası hangi sigara, ne kadar oldu.? Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000'in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Marlboro - 15 TL

Marlboro Touch Blue/Gray/Aqua/One - 14 TL

Parliament - 15.50 TL

Muratti - 13 TL

Muratti Blu - 12 TL

Lark - 12 TL

Lark Reserve - 11.5 TL

L&M - 11.5 TL

LM Mode Red - 11 TL

EN UCUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

En ucuz sigara fiyatı zamların ardından Medley, HD ve Vigor grubu oldu. Medley, 7 TL, HD 7,50 TL, Vigor grubu sigaralar ise 8.00 TL'den satılıyor. Vigor'u, LD ve Monte Carlo 8,50 TL ile takip ediyor.

ZAM GELMEYEN SİGARALAR HANGİLERİ?

Zam gelmeyen sigaralar ise şu şekilde;

Kent Switch Sigara Fiyatı: 11,00 TL

Kent Blue Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Gray Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent White Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Slim Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent D Range Gray Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent N Range Black Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent N Range Grey Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Camel Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Camel Soft Fiyatı: 10,00 TL

Camel Box (Kutu) Fiyatı: 10,00 TL

Camel White Fiyatı: 10,00 TL

Camel Green Fiyatı: 10,00 TL

Monte Carlo Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı: 8,50 TL

Rothmans Uzun Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Kısa Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Gri Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slender Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slim Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch (Mentollü) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy D-Range Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 Soft Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Samsun 216 (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Samsun 216 (Yumuşak – Soft) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun – Kısa Samsun (Normal) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Vogue (Mavi) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Vogue Mentollü (Yeşil) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Kısa HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Uzun HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

HD Slim (Altınyaprak, Blue) Sigara Fiyatı: 8,00 TL

President Kısa Sigara Fiyatı: 7,50 TL

President Uzun Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz): 7,00 TL

Vigor Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ultimate Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ocean Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Salem Sigara Fiyatı: 12,50 TL

Anadolu Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Davidoff Sigara Fiyatı: 13,00 TL

West KS/SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Grey Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Red Line / Navy Line Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Polo Grey / Blue / Purple Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bianca Rose Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Bianca Lite Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

İmperial Dark Blue SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

İmperial Classic Red KS / SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bockwoods Sigara Fiyatı: 17,00 TL

Monte Cristo Sigara Fiyatı: 17,00 TL

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN SİGARA AÇIKLAMASI

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Nargile dahil olmak üzere tütün ürünlerinin kullanıldığı açık alan kapalı alan tariflerini güncelleyerek yoğun mücadele dönemine gireceğiz." dedi.

Tütünle mücadele konusunda atılacak yeni adımlara ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Koca, tütünle mücadelede konusunda kararlılıklarını sürdürdüklerini, asla geri adım atan bir yaklaşım içinde olmayacaklarını vurguladı.

YOĞUN MÜCADELE

Koca, sigara ve benzeri tütün ürünlerinin kullanımı konusunda elde edilen kazanımların son yıllarda kaybedildiğini ifade ederek, "Yüzde 27'lere kadar düşen, şimdi tekrar yüzde 31'lere doğru bir çıkış trendinin olduğunu gördüğümüz bir tütün kullanımından bahsediyoruz" diye konuştu.

Yapılan yasal çalışmayla, dijital medyada, sosyal medyada ve sinemalarda sigaranın tanıtım ve reklamını yasakladıklarını ve tek tip sigara dönemine geçildiğini hatırlatan Koca, uygulamalarda yer yer yanlışlar olduğunu, bunlarla yoğun mücadele edeceklerini söyledi.

ÜSTÜ AÇIK ALAN DÜZENLEMESİ

Koca ayrıca "Açık alan adı altında açılır kapanır kapalı alanların oluşturulduğunu hepimiz biliyoruz. Bir mekana gittiğinizde o mekanın en iyi, en gözde, en manzaralı yerinin ön taraf olduğunu, toplumun sigara kullanmayan yüzde 70'nin ise arka taraflara itildiği bir yaklaşım tarzı... Bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz. Ekranlarda sigara dumanını karartıyoruz ama caddelerden geçerken dahi herkesin önden manzarayı seyrettiğinizde, sigara dumanını izlediğiniz ve gösterdiğiniz bir yaklaşım tarzı mücadele için uygun bir tarz olamaz. Kapalı alanlarda tütün kullanımı zaten yasak, açık alan tarifinde uygulamada olan bu sorunları ortadan kaldırmak üzere bu tip alanlara da izin vermeyeceğiz. Sadece açık alanda, açılır kapanır alanlarda da olmaması noktasında hatta bu görünür olmayan üstü açık alan olarak tariflediğimiz alanların özellikle ayrıca ruhsatlandırılması ve Sağlık Bakanlığının da burada devrede olması gerektiğine inanıyorum. Başka türlü bunun önlenebileceğine inanmıyorum" ifadelerini de kullandı.

Sigaranın zararları nedir?

Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000'in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır.

Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik bağımlılık ise kişiye göre değişir. Kendine güvensiz, sorunlardan kaçan kişiler psikolojik bağımlılığa daha eğilimlidir. Sigaranın içindeki yabancı maddeler dokularda irritasyon ve hasar oluşturur. Buna karşı savunma amacıyla kandan çekilen hücreler iltihap alanına toplanır.

Damarların zamanla daralması ile tüm dokulara gelen kan ve oksijen miktarı azalır. Dokunun beslenememesi sonucunda zamanla hasar gelişir. Aslında en dramatik sonuçlarından biri, içindeki kanserojenlerin en yoğun ve uzun etki ettikleri organlar başta olmak üzere tüm kanserlerin oluşma riskini yükseltmesidir.