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  • 17.04.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 14:49

2019 banka güncel yeni konut kredisi oranı ne kadar? faiz oranları nedir?

Özellikle geçtiğimiz iki ay boyunca kamu bankalarının konut kredisi oranlarını aşağı çeken hamleleri, ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçirdi. Konut alıcısının kredi faizlerine karşı çok duyarlı olduğunu hatırlatan gayrimenkul sektörünün temsilci isimleri, faizlerin en küçük düşüş hareketlerinde bile satış ofislerinin hareketlendiğini belirtiyor. Markalı konutların yanı sıra ikinci elde de benzer bir hareket oluşuyor. Peki 60, 120 ay konut kredisi faiz oranları nedir? 2019 banka güncel yeni konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar

Bankaların konut kredisi faiz oranları son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik izliyor. Bazı bankalar indirime giderken, bazıları da faiz artışı uyguladı. İşte konut kredisi faiz oranlarında son durum… Mevcut durumda en düşük konut kredisi faiz oranlarını kamu bankaları uyguluyor. Bu kapsamda en düşük oran yüzde 1.45. Özel bankalarda ise en düşük oran yüzde 1.66 iken, en yüksek yüzde 2.50'yi görüyor. Geçtiğimiz iki ay boyunca kamu bankaları bu oranları yüzde 1.28 olarak uygulamıştı. Yeni Konut Fiyat Endeksi' mart ayı sonuçlarına göre, ay boyunca konut kredisi kullanım oranı 2 puan arttı.

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