Bankaların konut kredisi faiz oranları son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik izliyor. Bazı bankalar indirime giderken, bazıları da faiz artışı uyguladı. İşte konut kredisi faiz oranlarında son durum… Mevcut durumda en düşük konut kredisi faiz oranlarını kamu bankaları uyguluyor. Bu kapsamda en düşük oran yüzde 1.45. Özel bankalarda ise en düşük oran yüzde 1.66 iken, en yüksek yüzde 2.50'yi görüyor. Geçtiğimiz iki ay boyunca kamu bankaları bu oranları yüzde 1.28 olarak uygulamıştı. Yeni Konut Fiyat Endeksi' mart ayı sonuçlarına göre, ay boyunca konut kredisi kullanım oranı 2 puan arttı.