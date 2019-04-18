2019 8 bin TOKİ evleri 31 ilde başvuru şartları nedir? TOKİ alt gelir grubuna yönelik yeni bir ilan yayınladı. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilanın detaylarını öğrenebilirsiniz. toki gov tr adresine giriş yaptıktan sonra satışlar sekmesini tıklayarak satışta olan tüm güncel ilanları listeleyebilir, kendi ilinizde bulunan ilanları detaylı olarak inceleyebilirsiniz... Sınırlı sayıda üretilen ve satışa sunulan konutlar için önce ilan edilen tarihler arasında TOKİ alt gelir grubu başvuruları toplanıyor, ardından da TOKİ kura tarihleri açıklanarak kura çekilişi yapılarak hak sahipleri belirleniyor. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur.

TOKİ'DE KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ

TOKİ sosyal konut projeleri ile alt gelir grubu aileleri kira öder gibi ev sahibi yapıyor. Bu konutlar için hem düşük peşinat talep ediliyor hem de aylık taksit ödemesi son derece düşük tutuluyor. Sınırlı sayıda üretilen ve satışa sunulan konutlar için önce ilan edilen tarihler arasında TOKİ alt gelir grubu başvuruları toplanıyor, ardından da TOKİ kura tarihleri açıklanarak kura çekilişi yapılarak hak sahipleri belirleniyor.

TOKİ EVLERİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

TOKİ'nin 50 bin konut projesine başvuru yapabilmek için;

- Türk vatandaşı olmak ve başvuru yapacağı il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek,

- 2+1 konutlar için 25 yaşını,

- 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.

- 2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL)

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- TC Kimlik fotokopisi,

- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden "Hak Sahipliği Belgesi",

- Engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en %40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu,

- Emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge istenmektedir.

TOKİ KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ konut başvuru sırasında;

* 2+1 konutlar için 500 TL,

* 3+1 konutlar için 1000 TL ön kayıt parası alınacak. Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.

TOKİ KONUTLARI KAÇ METREKARE OLACAK?

2+1 olan alt gelir grubu konutlar 75 ve 85 metrekare, fiyatı 116 bin 400 TL olacak. Yüzde 12 peşinatla (13,988 TL) alınabilecek. 240 aya kadar vade ile taksit miktarı en az 388 TL olacak.

3+1 konutlar 110 ve 128 metrekare olacak. 170 bin 720 TL'den ve yüzde 10 peşinatla (17,072) 180 ay vade ile aylık 759 TL'den satın alınabilecek.

ZİRAAT BANKASI TOKİ BAŞVURUSU

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); ülke genelinde alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları, gerekli hizmet birimlerini ve altyapılarını, modern kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla tamamlayarak sunmayı amaçlamaktadır.

TOKİ ile yapılan protokol kapsamında Ziraat Bankası olarak müşterilerimize, TOKİ projelerinin başvuru aşamasından tapu teslimine kadar olan bu süreçte; başvuru toplama, konut satış, konut teslim, konut ve DASK sigortası, devir, taksit tahsilâtı, borç kapama ve tapu teslimi işlemlerinde aracılık hizmeti vermekteyiz.

TOKİ'nin Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut / iş yeri satın almak isterseniz TOKİ'ninİnternet sitesinden şartları öğrenmek için tıklayınız.(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut/işyeri satın almak isterseniz, belirtilen şartları taşımanız hâlinde, size en yakın şubemize T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanınızla müracaat etmeniz yeterlidir.

Satın almak istediğiniz konut / iş yerini TOKİ'nin web sitesinden veya proje mahallinden belirleyip en yakın şubemize gelin.

Şubelerimizde işlemleriniz vadesiz hesap üzerinden yapıldığından, hesabınız yoksa vadesiz hesabınız açılır; peşinat bedeli, vergi ve komisyon tutarı; vadesiz hesabınıza yatırılıp gayrimenkul satış işleminiz, çok kısa bir sürede gerçekleştirilir.

TOKİ TALEP TOPLAMA NEDİR

Nüfusu 40.000 ve altında olan ilçe ve beldelerin konut ihtiyacının karşılanması ve örnek toplu konut projeleri geliştirilmesi amacıyla yerel yönetimlerin ve kamu idarelerinin (Valilik/Belediye/Kaymakamlık) önereceği arsalar üzerinde TOKİ tarafından talep organizasyonu yöntemi ile toplu konut uygulaması yapılmaktadır.

Kent merkezi veya merkeze yakın gelişme aksı üzerinde yer alan, genel altyapısı tamamlanmış arsalar (Belediye ve Hazine mülkiyetinde bulunan arsalar) konut inşaatı yapılmak üzere TOKİ'ye önerilebilmektedir.

Resmi Başvuru öncesinde yapılacak konut tip ve sayılarını belirlemek için başvuruyu yapan Valilik, Kaymakamlık veya Belediye tarafından ANKET FORMU düzenlenecektir.

Yerel yönetimlerin resmi başvuruları ile yerinde yapılan incelemeler sonrası, İdaremizce uygun görülen alanlarda çalışmalar başlatılmaktadır. (Bkz. Başvuru Evrakları bölümü)

Uygulamanın TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde, yine TOKİ tarafından belirlenecek konut tip, m² ile satış fiyat ve koşulları çerçevesinde Belediye tarafından talep edilen konut sayısı kadar konut alıcısı temini başvuruyu yapan yerel yönetimler tarafından sağlanacaktır.

Alt Gelir Gurubu (2+1) için uygulanacak, BAŞVURU ŞARTLARI ve BAŞVURU FORMU,

Orta Gelir Grubu Konutlar (3+1) için uygulanacak, BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ,

Başlatılan proje kapsamında, başvuru bedeli yatırılarak yeterli talep toplanması halinde planlanan projenin ihale işlemleri başlatılır.

TOKİ NEDİR?

TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor.