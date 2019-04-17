Özellikle geçtiğimiz iki ay boyunca kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını aşağı çeken hamleleri, ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçirdi. Konut alıcısının kredi faizlerine karşı çok duyarlı olduğunu hatırlatan gayrimenkul sektörünün temsilci isimleri, faizlerin en küçük düşüş hareketlerinde bile satış ofislerinin hareketlendiğini belirtiyor. Markalı konutların yanı sıra ikinci elde de benzer bir hareket oluşuyor. Peki 60, 120 ay konut kredisi faiz oranları vade faiz taksit oranı nedir? 2019 banka güncel yeni konut kredisi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar