Ekonomi reform paketinin en önemli ayağı yeni vergi sistemi hayata geçirilecek. Buna göre az kazanandan az vergi alınacak, asgari ücretlinin vergi yükü azalacak. Asgari ücret, Asgari ücrette yapılan yüzde 26 artışla brüt ücret 2 bin 558 TL'ye, net ücret de 2 bin 20 TL'ye yükseldi. Asgari ücretliler de diğer ücret geliri elde edenler gibi gelir vergisi ödüyor. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15. Ancak, asgari geçim indirimi (AGİ) yoluyla verginin bir bölümü iade ediliyor. Peki 2019 asgari ücret brüt net ne kadar? AGİ brüt ücreti kaç TL oldu? AGİ asgari ücretin içinde mi? İşte detaylar

Asgari ücrete 2018 Ocak ayında yüzde 14,2 oranında zam yapılmıştı. Yapılan bu zam ile birlikte 2018 yılı brüt asgari ücreti 2 bin 209 lira, net ücret ise bin 603 lira olarak belirlenmişti.

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,00 TL

Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,59 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintiler

(01.01.2019 – 31.12.2019)

Brüt Ücret: 2.558,00 TL

Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Gelr Vergs Matrahı: 2.174,30 TL

Gelir Vergisi: 326,15 TL

Damga Vergisi: 19,42 T

Kesintiler Toplamı: 729,26 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 191,85 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil): 2.020,59 TL

Asgari Ücret: 2.558,00 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı): 396,49 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu: 51,16 TL

İşverene Toplam Maliyeti: 3.005,65 TL

Medeni Durum Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR?

AGİ aldığınız net ücrete dahil değildir. Asgari Geçim İndirimi maaşınız haricindedir.

AGİ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE NE OLUR?

AGİ'yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re'sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir. İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.

ÜÇ AYAKLI VERGİ REFORMU

Ekonomi reform paketinin en önemli ayağı yeni vergi sistemi hayata geçirilecek. Buna göre az kazanandan az vergi alınacak, asgari ücretlinin vergi yükü azalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomi reform paketinin önemli ayaklarından birini de yeni vergi sistemi oluşturuyor. Yeni sistem, az kazanandan az vergi alınması üzerine kurulurken, asgari ücretlinin yükü azalacak. Vatandaşı koruyan Mükellef Hakları İcra Kurulu oluşturulacak, ek vergi değil güçlü beyan dönemi başlayacak.

Vergi reformu kapsamında hayata geçirilmesi beklenen 10 önemli başlık şöyle:

EK VERGİ DEĞİL, GÜÇLÜ BEYAN SİSTEMİ:

Ek vergi olmayacak, beyan sistemi güçlendirilecek. Finansal araçlar ile bunların dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamaları uyumlaştırılacak.

AZ KAZANAN AZ VERECEK:

Devlet az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacak. Gelir Vergisi dilimleri masaya yatırılacak.

İSTİSNA VE MUAFİYETLER:

Sosyal, ekonomik hedefler dikkate alınarak istisna ve muafiyetler yeniden düzenlenecek.

KURUMLAR VERGİSİ DÜŞECEK:

Mevcut uygulamada geçici olarak yüzde 22'ye çıkarılan Kurumlar Vergisi kademeli olarak düşürülecek.

HAKSIZ REKABET BİTECEK:

Öz kaynak kullanımına vergi kolaylığı sağlanacak. Vergi düzenlemelerinde öngörülebilirlik ve istikrar gözetilecek.

MÜKELLEF HAKLARINA KORUMA:

Mükellef Hakları İcra Kurulu kurulacak. Mali alan ile yeni politikaların uygulanmasına imkân sağlanacak.

GİRİŞİMCİYE VERGİ DESTEĞİ:

Girişimcilere, yeni iş kuranlara vergide kolaylık sağlanacak.

USULSÜZLÜĞE GEÇİT YOK:

Vergi usulsüzlükleriyle mücadelede güçlü bir denetim yapısı kurulacak.

MÜKELLEF MEMNUNİYETİ:

Mükellef memnuniyeti düzenli olarak ölçülecek, eksikler anında giderilecek.

İŞLETMELER DESTEKLENECEK:

Sermaye artırımına giden, halka arz yapan küçük işletmeler indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.