TOKİ kura çekilişleri başlıyor. Peki TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak? sorularının cevaplarını sizler için hazırladık. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Peki 2019 TOKİ kura çekiliş sonuçları il listesi, hangi ilde hangi tarihte yapılacak? TOKİ evleri İstanbul çekilişi ne zaman? Tüm detaylar haberimizde

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TOKİ KONUTLARI BAŞVURULARI İÇİN SON 3 GÜN

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" , 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında,

2. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın" 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımızın" 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında Başvurular yapılacak.

TOKİ EVLERİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları açıklanma tarihi net olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik bir açıklama yaptı. Özçelik, "Kuralar Nisan sonu, Mayıs başı gibi çekilecek, herkes dairesini alacak. Her ilde ayrı kura planlıyoruz. 40'a yakın ilimizde konut projeleri yapıldı." dedi.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Halk Bankası şubesinde Gayrımenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır.

TOKİ EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLDE NE ZAMAN YAPILACAK?

1-Karabük Yenice 2. Etap'ta kuralar 25 Nisan 2019,

2-Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi'nde kuralar 26 Nisan 2019,

3-Ardahan Posof'ta kuralar 29 Nisan 2019,

4-Van Çaldıran'da kuralar 30 Nisan 2019,

5-Bitlis Ahlat'da kuralar 2 Mayıs 2019'da,

6-Bingöl Adaklı'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

7- Bingöl Karlıova'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

8-Elazığ Merkez Bizmişen'de kuralar 6 Mayıs 2019'da,

9-Malatya Doğanşehir'de kuralar 7 Mayıs 2019'da,

10-Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'da kuralar 8 Mayıs 2019'da,

11-Adana Tufanbeyli'de kuralar 9 Mayıs 2019'da,

12-Malatya Darende'de kuralar 10 Mayıs 2019'da,

13-Erzincan Kemaliye'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

14-Malatya Arapgir'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

15-Sivas Merkez Yenimahalle'de kuralar 14 Mayıs 2019'da,

15-Yozgat Merkez Mutafoğlu'da kuralar 15 Mayıs 2019'da,

16-Çorum Merkez Kuruçay'da kuralar 16 Mayıs 2019'da,

17-Kırıkkale Delice 2. Etap'ta kuralar 17 Mayıs 2019'da,

18-Karaman Merkez Kırbağı'da kuralar 20 Mayıs 2019'da,

19-Mersin Mezitli'de kuralar 21 Mayıs 2019'da,

20-Osmaniye Sumbas'da kuralar 22 Mayıs 2019'da,

21-Hatay Altınözü'nde kuralar 23 Mayıs 2019'da,

22-Giresun Güce 2 .Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

23-Gümüşhane Köse 2. Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

24-Bayburt Şingah'ta kuralar 29 Mayıs 2019'da,

25-Konya Beyşehir'de kuralar 30 Mayıs 2019'da,

26-Isparta Keçiborlu'da kuralar 31 Mayıs 2019'da kuralar çekilecek.

TOKİ EVLERİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

TOKİ'nin 50 bin konut projesine başvuru yapabilmek için;

- Türk vatandaşı olmak ve başvuru yapacağı il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek,

- 2+1 konutlar için 25 yaşını,

- 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak.

- 2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL)

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- TC Kimlik fotokopisi,

- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve yetimlerden "Hak Sahipliği Belgesi",

- Engellilerden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi ya da en %40 oranında engelli olduğu yazılan ve tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporu,

- Emeklilerden, emekli olduğunu gösteren belge istenmektedir.

TOKİ EVLERİ BAŞVURUSU HANGİ İLLER İÇİN YAPILABİLECEK?

67 ilde yapılacak olan başvurular hakkında resmi internet sitesi üzerinden ilanları yayına alan TOKİ, projelerin başvuru ve kura dönemleri hakkında bilgiler verdi.

TOKİ KONUT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

TOKİ konut başvuru sırasında;

* 2+1 konutlar için 500 TL,

* 3+1 konutlar için 1000 TL ön kayıt parası alınacak. Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.

Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak, vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.

TOKİ KONUTLARI KAÇ METREKARE OLACAK?

2+1 olan alt gelir grubu konutlar 75 ve 85 metrekare, fiyatı 116 bin 400 TL olacak. Yüzde 12 peşinatla (13,988 TL) alınabilecek. 240 aya kadar vade ile taksit miktarı en az 388 TL olacak.

3+1 konutlar 110 ve 128 metrekare olacak. 170 bin 720 TL'den ve yüzde 10 peşinatla (17,072) 180 ay vade ile aylık 759 TL'den satın alınabilecek.

ZİRAAT BANKASI TOKİ BAŞVURUSU

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); ülke genelinde alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları, gerekli hizmet birimlerini ve altyapılarını, modern kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla tamamlayarak sunmayı amaçlamaktadır.

TOKİ ile yapılan protokol kapsamında Ziraat Bankası olarak müşterilerimize, TOKİ projelerinin başvuru aşamasından tapu teslimine kadar olan bu süreçte; başvuru toplama, konut satış, konut teslim, konut ve DASK sigortası, devir, taksit tahsilâtı, borç kapama ve tapu teslimi işlemlerinde aracılık hizmeti vermekteyiz.

TOKİ'nin Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut / iş yeri satın almak isterseniz TOKİ'ninİnternet sitesinden şartları öğrenmek için tıklayınız.(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) Ziraat Bankası aracılığıyla açık satışı duyurulan projelerden konut/işyeri satın almak isterseniz, belirtilen şartları taşımanız hâlinde, size en yakın şubemize T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanınızla müracaat etmeniz yeterlidir.

Satın almak istediğiniz konut / iş yerini TOKİ'nin web sitesinden veya proje mahallinden belirleyip en yakın şubemize gelin.

Şubelerimizde işlemleriniz vadesiz hesap üzerinden yapıldığından, hesabınız yoksa vadesiz hesabınız açılır; peşinat bedeli, vergi ve komisyon tutarı; vadesiz hesabınıza yatırılıp gayrimenkul satış işleminiz, çok kısa bir sürede gerçekleştirilir.

Vekâletnamemde Neler Yer Almalı?

Vekâletname ile işlem yapmak isterseniz, noter kanalıyla düzenlenecek vekâletnamede aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir:

TOKİ Başkanlığınca satışa sunulan konutlardan satın almak üzere başvuruda bulunma,

Konut seçme,

Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama,

Satın almış olduğum konutun peşinatını ödeme ve borçlanma,

Taksitlerini yatırma,

Konutu teslim alma,

Damga Vergisi, KDV, banka komisyonu ve diğer masrafları yatırma,

Konut seçim, konut teslim tutanağı, konut tespit föyünü ve bu husustaki tüm evrakları imzalama, Konutu üçüncü kişilere devretmeye.

Konutu Nasıl Teslim Alacağım?

TOKİ'den satın almış olduğunuz gayrimenkulünüzün teslimatı için projenin temerküzü olan şubemizden; Konutun KDV'sini yatırmanız,

KDV faturası, KDV ödeme dekontu ve Gayrimenkul Satış Sözleşmenizin fotokopisi ile şantiyeye gitmeniz gerekmektedir.

Taksitlerimi Nasıl Ödeyeceğim?

Vadesiz hesabınızda bakiyeniz yeterli olduğu sürece taksitleriniz otomatik olarak tahsil edilmektedir. Taksit tutarınızı T.C. kimlik veya hesap numaranızla tüm şubelerimizden öğrenebilir ve yatırabilirsiniz.

TOKİ nedir?

TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor.