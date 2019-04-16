Bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kredi faiz oranlarına baktığımız zaman en uygun kredi oranlarının kamu bankalarında olduğunu görüyoruz. Hesaplama yapacak olursak ise, güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.