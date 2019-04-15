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Havada hız yarışı

Ses duvarını aşan uçaklar için firmalar çalışmalarına hız verdi. Yolculuk sürelerini daha da kısaltacak süpersonik uçaklarda saatte 2.300 kilometreye ulaşıldı. Süper jetlerin fiyatları da 200 milyon doları buldu.

Havada hız yarışı
Süpersonik yani sesten hızlı uçabilen sivil uçaklar yeniden hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Firmalar ses duvarını aşan uçaklarının çalışmalarına hız verdi.
X-59 QueSST: 'nın ses duvarını aşarken 75 desibel ses çıkartacağı öngörülen x-59 QueSST modeli, 2021'de deneme uçuşuna başlayacak. New York'tan 'a 6 yerine 3 saatte gitmesi beklenen uçak 55 bin feette 1.512 km/saat hızda uçacak.
Boom: Boom Supersonic firmasının uçağı 2.300 km/saat hız yapabilecek. 200 milyon dolara satılacak 55 kişilik uçağın, -Londra gidiş-dönüş biletinin 5 bin dolar olması bekleniyor.
: Spike Aerospace'in S-512'si 18 kişilik. Dubai-New York arası uçması planlanan uçağın 125 milyon dolara satılacağı tahmin ediliyor.



120 MİLYON DOLARA İŞ JETİ
: Aerion Supersonic'in iş jeti olarak tasarladığı uçak, 1.908 km/saat hızla uçacak. Bugünün iş jetlerinden yüzde 70 daha hızlı olacağı vurgulanan AS2'nin fiyatı ise 120 milyon dolar. 2023'te tamamlanması bekleniyor.

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