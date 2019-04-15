Havada hız yarışı Ses duvarını aşan uçaklar için firmalar çalışmalarına hız verdi. Yolculuk sürelerini daha da kısaltacak süpersonik uçaklarda saatte 2.300 kilometreye ulaşıldı. Süper jetlerin fiyatları da 200 milyon doları buldu.

Süpersonik yani sesten hızlı uçabilen sivil uçaklar yeniden hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Firmalar ses duvarını aşan uçaklarının çalışmalarına hız verdi.

X-59 QueSST: aşarken 75 desibel ses çıkartacağı öngörülen x-59 QueSST modeli, 2021'de deneme uçuşuna başlayacak. New York'tan gitmesi beklenen uçak 55 bin feette 1.512 km/saat hızda uçacak.

Boom: Boom Supersonic firmasının uçağı 2.300 km/saat hız yapabilecek. 200 milyon dolara satılacak 55 kişilik uçağın, biletinin 5 bin dolar olması bekleniyor.

18 kişilik. Dubai-New York arası uçması planlanan uçağın 125 milyon dolara satılacağı tahmin ediliyor.







120 MİLYON DOLARA İŞ JETİ

yani sesten hızlı uçabilen siviluçaklar yeniden hayatımıza girmeyehazırlanıyor. Firmalar ses duvarını aşanuçaklarının çalışmalarına hız verdi.X-59 QueSST: NASA 'nın ses duvarınıaşarken 75 desibel ses çıkartacağıöngörülen x-59 QueSST modeli, 2021'dedeneme uçuşuna başlayacak. NewYork'tan Los Angeles 'a 6 yerine 3 saattegitmesi beklenen uçak 55 bin feettehızda uçacak.Boom: Boom Supersonic firmasınınuçağıhız yapabilecek.200 milyon dolara satılacak 55 kişilikuçağın, New York -Londra gidiş-dönüşbiletininolması bekleniyor. S-512 : Spike Aerospace'in S-512'si18 kişilik. Dubai-New York arasıuçması planlanan uçağınsatılacağı tahmin ediliyor. AS2 : Aerion Supersonic'in iş jeti olarak tasarladığı uçak, 1.908 km/saat hızla uçacak. Bugünün iş jetlerinden yüzde 70 daha hızlı olacağı vurgulanan AS2'nin fiyatı ise 120 milyon dolar. 2023'te tamamlanması bekleniyor. TÜM MANŞETLER