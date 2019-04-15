Havada hız yarışı

Süpersonik yani sesten hızlı uçabilen sivil uçaklar yeniden hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Firmalar ses duvarını aşan uçaklarının çalışmalarına hız verdi.
X-59 QueSST: NASA'nın ses duvarını aşarken 75 desibel ses çıkartacağı öngörülen x-59 QueSST modeli, 2021'de deneme uçuşuna başlayacak. New York'tan Los Angeles'a 6 yerine 3 saatte gitmesi beklenen uçak 55 bin feette 1.512 km/saat hızda uçacak.
Boom: Boom Supersonic firmasının uçağı 2.300 km/saat hız yapabilecek. 200 milyon dolara satılacak 55 kişilik uçağın, New York-Londra gidiş-dönüş biletinin 5 bin dolar olması bekleniyor.
S-512: Spike Aerospace'in S-512'si 18 kişilik. Dubai-New York arası uçması planlanan uçağın 125 milyon dolara satılacağı tahmin ediliyor.
120 MİLYON DOLARA İŞ JETİ
AS2: Aerion Supersonic'in iş jeti olarak tasarladığı uçak, 1.908 km/saat hızla uçacak. Bugünün iş jetlerinden yüzde 70 daha hızlı olacağı vurgulanan AS2'nin fiyatı ise 120 milyon dolar. 2023'te tamamlanması bekleniyor.
X-59 QueSST: NASA'nın ses duvarını aşarken 75 desibel ses çıkartacağı öngörülen x-59 QueSST modeli, 2021'de deneme uçuşuna başlayacak. New York'tan Los Angeles'a 6 yerine 3 saatte gitmesi beklenen uçak 55 bin feette 1.512 km/saat hızda uçacak.
Boom: Boom Supersonic firmasının uçağı 2.300 km/saat hız yapabilecek. 200 milyon dolara satılacak 55 kişilik uçağın, New York-Londra gidiş-dönüş biletinin 5 bin dolar olması bekleniyor.
S-512: Spike Aerospace'in S-512'si 18 kişilik. Dubai-New York arası uçması planlanan uçağın 125 milyon dolara satılacağı tahmin ediliyor.
120 MİLYON DOLARA İŞ JETİ
AS2: Aerion Supersonic'in iş jeti olarak tasarladığı uçak, 1.908 km/saat hızla uçacak. Bugünün iş jetlerinden yüzde 70 daha hızlı olacağı vurgulanan AS2'nin fiyatı ise 120 milyon dolar. 2023'te tamamlanması bekleniyor.
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