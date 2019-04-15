15 Nisan YSK son dakika İstanbul sonuçları son oy farkı kaç oldu? İstanbul seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İstanbul seçimlerinde sonuçların kilidi Maltepe'de oy sayımı yine durdu. AK Parti ve MHP'li üyeler tutanaklara imza atmayınca, oy sayımına ara verildi. İlçe Seçim Kurulu, son gelişmeyle ilgili toplantı yapıyor. AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Maltepe'de başlayan sayımlar itirazlar üzerine yeniden durdu. İstanbul seçim sonuçları son dakika detayları haberimizde