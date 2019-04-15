Son dakika dolar kuru fiyatları haftanın ilk işlem gününde nasıl oldu? Dolar geçen hafta yatırımcısına kazandırmıştı. TL bu sabah güne 5.79 seviyesinin hemen altında başladı. Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.3078/ 5.3093 seviyesinde başladı. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. 15 Nisan 2019 tarihinde dolar güne nasıl başladı? Dolar yükseliyor mu? Euro Sterlin fiyatlarında son durum nasıl? İşte Döviz kuru fiyatları... Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

15 NİSAN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Yeni haftanın ilk iş gününde dolar 5,78 TL'den işlem görüyor. Euro/TL ise 6,55 TL'de yer alıyor.

DOLAR VE DÖVİZ KURU YORUMLARI

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.00 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri takip edilirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi gündemin odağında yer alıyor.

ABD ile Çinli yetkililer arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmelerde gelinen noktadan memnun olduğu yönündeki haberler piyasaları pozitif etkiliyor.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ABD'de yarın açıklanacak mart ayı istihdam raporu öncesi dün açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması sonrası New York borsasında yükselişler görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Avrupa tarafında, İngiltere parlamentosunun anlaşmasız Brexit seçeneğini reddetmesi pay piyasalarını ve sterlini destekliyor. Dün sterlin/dolar paritesi yüzde 0,25 artışla 1,3164'e çıkarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,70, İngiltere'de FTSE endeksi yüzde 0,37 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

Analistler, dün Almanya ve Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin de beklentileri aşarak pay piyasalarını desteklediğini ifade etti. Anlaşmasız Brexit seçeneğinin ortadan kalkmasının Başbakan Theresa May'in parti içindeki muhaliflere karşı elini güçlendirebileceğini belirten analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam edeceğini bildirdi. İngiltere'nin, 10 Nisan'da Brexit gündemiyle toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde, AB'den son bir uzatma talep etme imkanı bulunuyor.

Bugün ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün beklentilerin üzerinde gelen mart ayı enflasyon verisine karşın yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 artışla 94.441 puandan tamamladı. Dün 5,6267'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6410 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'li yetkililerin S-400 konusundaki açıklamaları nedeniyle ABD ile Türkiye arasındaki gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini belirterek, konuyla ilgili taraflardan gelecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin enflasyon değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları verisinin yatırımcıların gündeminde olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR HANGİ ÜLKELERDE PARA BİRİMİ OLARAK KULLANILIYOR?

Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

DOLARIN TARİHÇESİ

İspanyolların o dönem Amerika kıtasını keşfetmesi ve gittikçe büyümesi İngilizlerin büyük ilgisini çekiyordu. Kuzey Amerika'daki İngiliz koloniler bağımsızlıklarını elde etmeden önce İspanyollarla anlaşma imzalamaya karar verdiler. Bu ticari anlaşma sonucu İngilizler büyük gelir elde etti ve bağımsızlığını elde etti. İngilizlerin bu sırada bir karar vermesi gerekiyordu. Ya kendi para birimlerini kullanacakları ya da İspanyolların kullandığı doları. Ticarette daha fazla zorluk yaşamamak için İngilizler doları kullanmayı tercih etti ve 1690 yılında ilk kağıt paralarını bastılar.

1739 yılına gelindiğinde ise Benjamin Franklin'in Philadelphia'da bulunan matbaasında doğa manzaralı kağıt dolar basmaya başladılar. Fakat bu dolarlar sahtesi olmasın diye kabartmalı olarak basılıyordu.

1785 yılına gelindiğinde ise dolar resmi olarak ABD'nin para birimi oldu. 1792 tarihinde çıkan bir kararla birlikte dolarlar artık ABD darphanesinde basılmaya başlandı

Dolar resmi para birimi oldu fakat başka ülkelerde dolaşıma girmesine epey bir zaman vardı. Ta ki 1861 yılına gelene kadar. 1861 yılında ilk ABD bankotu dolaşıma girdi. 1861 yılından günümüze kadar basılan tüm ABD banknotları da geçerli sayılıyor.

1913 yılına gelindiğinde ise Amerikan Merkez Bankası Kanunu, Amerikan Merkez Bankası olan Federal Reserve Bank'ı ülkenin merkez bankası ilan eder. Banka da, Amerikan Merkez Bankası Banknotları adlı yeni paraları dolaşıma sunmaya başladı. Sahteleri olmasın diye 7 ile 10 yıllık belirli periyotlarda basılan dolar en son 2010 yılında basıldı.