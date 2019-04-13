Geçtiğimiz haftalarda ilk olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faizlerinde indirime dair adımlar gelmişti ve ardından bu bankaları özel bankalar da takip etmişti. Bunun üzerine bankaların güncel faiz oranları merak edilmeye başlandı. Esnaflar için, Kobiler için, ihracatçılar için yani bütün ticari faaliyetler için avantajlı şartlarda ve uygun faizlerle kredi sunuluyor. Peki bankaların kredi faiz oranları en son durum nedir? Ziraat - Vakıfbank - Halkbak konut, ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları ne oldu?

İŞTE BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI

Son zamanlarda kullandırılan Kobi Değer Kredisi bu kampanyalardan yalnızca bir tanesi. Bu kredilerin faiz oranları da oldukça düşük ve faizler destek kredisine göre değişebiliyor. Bankalara ait güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredileri aşağıda sıralanmıştır. Bu faiz oranları bankaların kullandırdıkları kredilerin en güncel faiz oranlarıdır.

En düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,53 olarak uygulanırken en uygun ihtiyaç kredisi veren banka da Ziraat Bankası olarak öne çıkıyor.

Banka hatırlanacağı üzere seçimlerden önce yapılan kredi faiz oranları güncellemesi ile ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü açıklaması yapmış ve kredi oranını yüzde 1,53 olarak revize etmişti. Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı olarak ta bu oran uygulanıyor. Ancak Vakıfbank sadece kredi notu yüksek olan müşterilerine bu oranla kredi verirken Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı olarak ise sadece Halkbank maaş müşterilerine özel ihtiyaç kredisi paketinde bu oranı kullanıyor.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi faiz oranları konusunda da kamu bankaları birinciliği elden bırakmadı. En düşük araç kredisi faiz oranı yüzde 1,49 olurken en uygun taşıt kredisi veren banka ise Ziraat Bankası taşıt kredisi paketi oldu. Halkbank taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1,65 olarak uygulanırken Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranı ise yüzde 2,79 olarak uygulanıyor. Ziraat Bankası taşıt kredisi paketinde 60 ay vadeli araç kredisi kullanımına izin veriyor.

Ziraat Bankası Faiz Oranları

Ziraat Bankası İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,53

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,49

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,28

QNB Finansbank Kredi Faiz Oranları

QNB Finansbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,84

QNB Finansbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,39

QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,98

Şekerbank Kredi Faiz Oranları

Şekerbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,52

Şekerbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,99

Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 2,90

Garanti Bankası Kredi Faiz Oranları

Garanti Bankası İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

Garanti Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,85

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,65

ING Bank Faiz Oranları

ING Bank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,74

ING Bank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,79

ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,65

Vakıfbank Kredi Faiz Oranları

Vakıfbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,55

Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,53

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,28

Burganbank Kredi Faiz Oranları

Burganbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,19

Burganbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,75

Burganbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 2,35

Denizbank Kredi Faiz Oranları

Denizbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,09

Denizbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,89

Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,69

Akbank Kredi Faiz Oranları

Akbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,07

Akbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,89

Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,69

TEB Kredi Faiz Oranları

TEB İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

TEB Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,80

TEB Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,61

Odeabank Kredi Faiz Oranları

Odeabank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,27

Odeabank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 2,42

Odeabank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

Halkbank Faiz Oranları

Halkbank İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,53

Halkbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,65

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,28

İş Bankası Kredi Faiz Oranları

İş Bankası İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 2,20

İş Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,79

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,85

Yapı Kredi Bankası Faiz Oranları

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç / Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1,91

Yapı Kredi Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,99

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,70

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor.

KONUT KREDİSİ ALANİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.