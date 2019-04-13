Binlerce aday tarafından merakla beklenen yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni askerlik sistemi artık tek tip olacak. Akar, tek tip askerlik sistemi üzerinde çalışırken modern verileri kullandıklarını, bu sayede ülkedeki ihtiyacın ve sorunların farkında olduklarını ve bunların çözüleceğini söyledi. Yeni askerlik sistemin kanunlaşması halinde ise adaylar 31 bin 343 TL ödeyerek askere gidecek. Ücrete memur katsayısında yaşanan enflasyon artışı kadar altı ayda bir zam yapılacak. Peki yeni tek tip askerlik nasıl olacak, en son durum nedir? Yeni askerlik sistemi bedelli askerlik ücreti kaç para olacak?

Hem Meclisin hem de Milli Savunma Bakanlığının gündeminde geniş yer kaplayan yeni askerlik sistemi, milletvekillerinin kısa bir zaman içerisinde tekliflerini vermeleriyle beraber netliğe kavuşacak ve yürürlüğe girecek. Fakat bu konuyla alakalı Meclis ya da Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan net bir tarih bulunmuyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİYLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından paylaşılan bilgilere göre, yeni askerlik sistemi artık tek tip olacak. Akar, tek tip askerlik sistemi üzerinde çalışırken modern verileri kullandıklarını, bu sayede ülkedeki ihtiyacın ve sorunların farkında olduklarını ve bunların çözüleceğini söyledi. Akar'ın canlı yayında yaptığı açıklamalara göre, yeni askerlik sistemine yapılan başvurular sonucunda belirlenen er ve erbaşlar bir ay boyunca eğitim alacaklar. Aynı zamanda bedelli askerler de normal askerler gibi bir ay sürecek bir eğitimden geçecekler. Eğitim düzeyi lise ya da daha altında olanlar birinci ayın sonunda beş aylık daha farklı bir eğitime tabi tutulacaklar. Beş ayı genel anlamda sahada ve kıtalarda görev alarak geçirecek olan askerler toplamda 6 ay eğitim almış olacaklar.

Altıncı ayı bitiren er ve erbaşlara askerliğe devam etmek isteyip istemedikleri sorulacak. Sorunun cevabı doğrultusunda ise bir yön çizilecek. Hem er ve erbaşlar hem de bedelli askerler eğitim durumları lise ve altıysa eğitimde altı ay kalacaklar. Bu altı ayda yalnızca harçlık sistemi şeklinde çalışılacak, yani askerler maaş almayacaklar. Altı aylık eğitim sonucunda ise askerliğe devam etmek isteyenler sınavlara tabi tutulup çeşitli yetenek gruplarına ayrılacak. Başarılı olan kişilerle 6 aylık sözleşme yapılacak. Sözleşme süresi boyunca maaşlarını almaya devam edecekler. Altıncı ayın sonunda komutanlar ve uzmanlar er ve erbaşları değerlendirerek, bu süreçte başarılı olup olmadığını görüşülecek. Başarılı olan bireyler sözleşmeli er ya da uzman erbaş olarak askerde kalmaya devam edecek. Devam ettikleri sürenin ilk iki ayında profesyonelleşme ve teknik eğitim alacaklar. Sınıf eğitimi olarak söz edilen bu eğitim boyunca harçlık almaya devam edecekler. Fakat ikinci ayın sonundan itibaren maaş almaya başlayacaklar. Bu kişiler 12 ayı başarılı bir şekilde doldurduktan sonra isterlerse, haklarında yapılacak olumlu değerlendirme sonucunda astsubaylığa geçebilecek. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan kişiler ise yedek astsubay olarak göreve devam edecekler.

Hulusi Akar, iki yıllık bölümlerden mezun olan kişilerin yedek astsubay olarak göreve devam etmesinin amacının ise, kişilerin meslek hayatlarından kopmamaları için yapıldığını söyledi. Kişinin bu şartlarda sivil hayatta iş bulmasının zor olduğunu, bölümünü dört yıllığa tamamlaması ve yetkinliklerini artırması gerektiğini; fakat bu süreçte zaman kaybedilmesine gerek olmadığını açıkladı. Bu sayede elektrik, torna atölyesi, kimya gibi bölümlerden mezun olan kişiler askerde yedek subay olarak istihdam edilebilecekler. Askerde yedek subay olarak görev yapmak isteyen kişilerin, lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlamış olmaları şart. Bu kişiler de tıpkı diğer er ve erbaşlar gibi iki ay boyunca eğitim alacak ve 10 ay boyunca da saha ve kıtalarda maaşlı olarak çalışacaklar. Ordunun ve ülkenin ihtiyacına ve kendi isteklerine göre subaylığa da geçiş yapabilecekler.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ ŞEMASI

Yeni askerlik sistemi şemasına baktığımızda ise, bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa geçebilecek. Yedek subay da, lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay eğitim alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Hem Meclisin hem de Milli Savunma Bakanlığının gündeminde geniş yer kaplayan yeni askerlik sistemi, milletvekillerinin kısa bir zaman içerisinde tekliflerini vermeleriyle beraber netliğe kavuşacak ve yürürlüğe girecek. Fakat bu konuyla alakalı Meclis ya da Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan net bir tarih bulunmuyor.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tek tip askerlik sisteminin yürürlüğe gireceği tarih henüz belli değilse de bedelli askerliğin ücreti konusunda Milli Savunma Bakanlığından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yeni askerlik sistemi kanunlaşır ve ülkede uygulanmaya başlarsa asker adayları 31 bin 343 TL ödeyecek. Bu ücrete memur katsayısı baz alınarak ülkedeki yıllık enflasyon oranları kapsamında altı ayda bir zam gelecek.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI UCUZ MU?

Yeni askerlik sistemin kanunlaşması halinde ise adaylar 31 bin 343 TL ödeyerek askere gidecek. Ücrete memur katsayısında yaşanan enflasyon artışı kadar altı ayda bir zam yapılacak.

Yani 2011 yılında bedelli askerlik ücreti kalıcı olsaydı, 2012 yılında enflasyon güncellemesine göre rakam 33 bin TL olacaktı. Söz konusu yılda bu ücreti ödeyenler yeni bedelli ücretlerine biraz tepkili. Tabloya bakıldığında ücret olarak en şanslı olanlar 2018 genel seçimleri öncesinde bedelliyi bekleyenler oldu. Yurt dışı dövizli askerlik bedeli ise bugünkü kurla 5 bin 113 euro olarak belirlendi.

1 AY TEMEL ASKERLİK YAPILACAK!

Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber başlangıçta bu müracaat edenler çalışılacak, eğer ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa o zaman mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi, hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi 1 ay eğitim yapacaklar.

BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerlik'e alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamaya verilen isimdir. Bedelli askerlik, ordunun ve devletin ihtiyaçlarının karşılanması ile bireylerin işlerini kaybetmemeleri esasına dayanarak çıkarılmaktadır. Anayasa Mahkemesi de, bedelli askerliğin eşitlik ilkesine aykırı olmadığına karar vermiştir.

Ülkemizde kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 aydır. Vatandaşlar işlerinden olmamak, ailelerinden ayrı kalmamak veya çeşitli sebeplerden dolayı bedelli askerlik uygulamasından yararlanmaktadır. Bedelli askerlik ise, dövizle yani para karşılığında askerlik hizmetlerini yapmış sayılırlar.