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  • 11.04.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 10:28

Çifte kime verilir, kimler alabilir işte başvuru şartları 2019 Bağkur emekli maaşı nasıl alınır?

Çifte nasıl alınır, kimler alabilir işte başvuru şartları haberimizde! ve Bağkur emeklisine müjde üstüne müjde geliyor. Aldığı maaş ile geçinemeyen emeklilere ikinci maaş imkanı sunuluyor. Bu bağlamda aldığı maaşla geçinemeyen bazı emeklilerin alma hakkı bulunuyor. Bu kapsama kimler giriyor? Şartları neler? Kime ne kadar ödeme yapılabiliyor? İşte detayları...

SSK SGK ve Bağkur emeklilerini yani milyonlarca emekliyi ilgilendiren güzel haber geldi. Bu şartları taşıdığınız taktirde özellikle kadın emeklilere çifte maaş verilecek. Çoğu emekli, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki 2019 SGK Bağkur emekli maaşı çifte maaş nasıl alınır, çifte emekli maaşı kimler alabilir? İşte başvuru şartları ve tüm detaylar

Sosyal güvenlik sistemi bazı şartlarda özellikle de kadın emekliye çift maaş hakkı tanıyor. İkinci maaş konusunda SSK ve Bağkurlular şanslı gibi gözüküyor. Ancak yasal olarak birçok kişiye, dul ve yetime sağlanan bu haktan memur emeklileri mahrum. Kendilerini üvey evlat gibi hissettiklerini belirten memur emeklileri devlet büyüklerinden bu konuda bir çalışma yapılmasını talep ediyor.

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