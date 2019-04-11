TOKİ ucuz konut projesinde en büyük pay İstanbul'daydı. Vatandaşlar İstanbul TOKİ evlerine yoğun bir şekilde ilgi gösterdiler. Bu bağlamda Başakşehir Kayabaşı, Silivri, Tuzla konut projeleri kura çekilişi ve sonuçları oldukça merak ediliyor. TOKİ kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. TOKİ 50 bin sosyal konut projelerinde kura sonuçları ise kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. TOKİ kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

2019 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekiliş tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ 50 bin sosyal konut projelerinde kura sonuçları, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. TOKİ kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

TOKİ İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

1-Karabük Yenice 2. Etap'ta kuralar 25 Nisan 2019,

2-Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi'nde kuralar 26 Nisan 2019,

3-Ardahan Posof'ta kuralar 29 Nisan 2019,

4-Van Çaldıran'da kuralar 30 Nisan 2019,

5-Bitlis Ahlat'da kuralar 2 Mayıs 2019'da,

6-Bingöl Adaklı'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

7- Bingöl Karlıova'da kuralar 3 Mayıs 2019'da,

8-Elazığ Merkez Bizmişen'de kuralar 6 Mayıs 2019'da,

9-Malatya Doğanşehir'de kuralar 7 Mayıs 2019'da,

10-Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'da kuralar 8 Mayıs 2019'da,

11-Adana Tufanbeyli'de kuralar 9 Mayıs 2019'da,

12-Malatya Darende'de kuralar 10 Mayıs 2019'da,

13-Erzincan Kemaliye'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

14-Malatya Arapgir'de kuralar 13 Mayıs 2019'da,

15-Sivas Merkez Yenimahalle'de kuralar 14 Mayıs 2019'da,

15-Yozgat Merkez Mutafoğlu'da kuralar 15 Mayıs 2019'da,

16-Çorum Merkez Kuruçay'da kuralar 16 Mayıs 2019'da,

17-Kırıkkale Delice 2. Etap'ta kuralar 17 Mayıs 2019'da,

18-Karaman Merkez Kırbağı'da kuralar 20 Mayıs 2019'da,

19-Mersin Mezitli'de kuralar 21 Mayıs 2019'da,

20-Osmaniye Sumbas'da kuralar 22 Mayıs 2019'da,

21-Hatay Altınözü'nde kuralar 23 Mayıs 2019'da,

22-Giresun Güce 2 .Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

23-Gümüşhane Köse 2. Etap'ta kuralar 28 Mayıs 2019'da,

24-Bayburt Şingah'ta kuralar 29 Mayıs 2019'da,

25-Konya Beyşehir'de kuralar 30 Mayıs 2019'da,

26-Isparta Keçiborlu'da kuralar 31 Mayıs 2019'da kuralar çekilecek.

TOKİ 2019 BAŞVURU TARİHLERİ:

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" , 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında,

2. Kategori olan "En az %40 Engelli VatandaGlarımızın" 08 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında,

3. Kategori olan "Emekli VatandaGlarımızın" 25 Mart 2019 – 05 Nisan 2019 tarihleri arasında,

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" 06 -22 Mart 2019 tarihleri arasında Başvurular yapılacak.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekiyor.

Her ilde TOKİ konut başvurusu yapılıyor mu?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

Aynı evde ikamet eden herkes konut satışları için başvuru yapabilir mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilmektedir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

TOKİ'den alınan konutlar kiraya verilebilir mi?

Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Standart tip konut sahipleri konutlarını kiraya verebilmektedir. İstisnai durumları olan 3+1 konutlarda ise kiraya verilebilmesi hususu İdaremiz inisiyatifindedir.

1- Başakşehir Kayabaşı'na 793 TL taksitle 4 bin 467 adet konut

TOKİ'nin Başakşehir Kayabaşı'nda satışa çıkardığı toplam konut sayısı 4 bin 467. Konutların tipleri 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Yeni projede toplam 2 bin 338 adet 85 metrekare 2+1 daire, 2 bin 129 adet 128 metrekare 3+1 daire yer alacak.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2019 projesinde 2+1 daireler 238 bin TL'den, 3+1 daireler ise 399 bin TL'den satışa sunuldu. Yeni projede 793 TL taksitle ev sahibi olma imkanı sunuluyor. İşte ödeme planı:

- 2+1 daireler için; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

2- Başakşehir Ayazma'ya 793 TL taksitle 311 yeni konut

TOKİ'nin Başakşehir Ayazma'da satışa çıkardığı yeni projede toplam 311 adet daire var. Daire tipleri 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Yeni projede 200 adet 2+1, 111 adet 3+1 daire bulunuyor. TOKİ Başakşehir Ayazma 2019 projesinde 2+1 daire fiyatları 238 bin TL, 3+1 daire fiyatları 399 bin TL olarak açıklandı. TOKİ Başakşehir Ayazma 2019 projesinde 793 TL taksitle ev sahibi olunabiliyor. İşte detaylı ödeme planı;

- 2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

3- Silivri Alipaşa'ya 651 TL taksitle 685 yeni konut

TOKİ Silivri'de de yeni proje inşa edecek. Silivri Alipaşa Pirimehmetpaşa'da inşa edilecek yeni projede 685 adet daire yer alacak. 343 adet 2+1, 342 adet 3+1 dairenin yer alacağı projede talep toplama işlemleri başladı.

TOKİ Silivri Alipaşa 2019 projesinde 2+1 daireler 195 bin 500 TL'den, 3+1 daireler 294 bin 400 TL'den satılıyor. Yeni kampanyada aylık 651 TL taksitle 2+1 daire sahibi olunabilecek. TOKİ Silivri Alipaşa 2019 detaylı ödeme planı şu şekilde;

- 2+1 daireler için; Yüzde 12 peşinat (22 bin 960 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (955 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (38 bin 600 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (651 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 10 peşinat (28 bin 440 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 208 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 daireler için; Yüzde 20 peşinat (57 bin 880 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.308 TL) taksitlendiriliyor.

4- Başakşehir Hoşdere'ye 793 TL taksitle 337 yeni konut

TOKİ'nin İstanbul Başakşehir Hoşdere'de inşa edeceği yeni projede 337 adet konut olacak. Konutların 169 tanesi 2+1, 168 tanesi 3+1 olarak tasarlandı. TOKİ Başakşehir Hoşdere 2019 fiyatları 2+1 dairelerde 238 bin TL, 3+1 dairelerde 399 bin TL olarak açıklandı. TOKİ Başakşehir Hoşdere projesinde de aylık 793 TL taksitle ödeme yapılabiliyor. İşte detaylı ödeme planı;

- 2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (28 bin 60 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.163 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (47 bin 100 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (793 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (38 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 992 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (78 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.773 TL) taksitlendiriliyor.

5- Tuzla Aydınlı'ya 663 TL taksitle 500 yeni konut

TOKİ, Tuzla Aydınlı'da 500 adet yeni konut inşa edecek. Yeni konutların talep toplama işlemleri başladı. Yeni projede 250 adet 2+1, 250 adet 3+1 konut olacak.

TOKİ Tuzla Aydınlı 2019 fiyatları 2+1 dairelerde 199 bin TL, 3+1 dairelerde 349 bin TL olarak açıklandı. Yeni kampanyada aylık sadece 663 TL taksitle ev sahibi olunabilecek. İşte detaylı ödeme planı şu şekilde;

- 2+1 dairelerde; Yüzde 12 peşinat (23 bin 380 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (972 TL) taksitlendiriliyor.

- 2+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (39 bin 300 TL) ödendiğinde, kalan bedel 240 ay (663 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 10 peşinat (33 bin 900 TL) ödendiğinde, kalan bedel 120 ay (2 bin 617 TL) taksitlendiriliyor.

3+1 dairelerde; Yüzde 20 peşinat (68 bin 800 TL) ödendiğinde, kalan bedel 180 ay (1.551 TL) taksitlendiriliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 6 Mart 2019 tarihinde talep toplamaya başladığı "50 bin yeni sosyal konut" kampanyasında İstanbul'da toplam 6 bin 300 konut inşa edilecek. Yeni konutlar alt ve orta gelirli ailelere özel satışa sunuldu. Projeler İstanbul'un Başakşehir Hoşdere, Başakşehir Ayazma, Başakşehir Kayabaşı, Tuzla Aydınlı, Silivri Alipaşa bölgelerinde yer alıyor. TOKİ güvencesi ile 67 şehirde hayata geçecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplama dönemi başlarken, önceki gün konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projenin başladığı ilk 3 günde başvuruların 25 binin üzerine çıktığını söylemişti

SİLİVRİ EN UCUZU

İstanbul'da Başakşehir'de (Ayazma, Hoşdere, Kayabaşı) yer alan 3 projede fiyatlar aynı. 2+1 dairelerin fiyatı 238 bin lira, aylık taksitleri de 793 lira. Tuzla Konaşlı projesinde fiyat 199 bin lira olurken, taksitler 663 lira olarak belirlendi. İstanbul'un en ucuzu Silivri için ise toplam 195 bin 500 lira, aylık 652 lira taksit ödenecek.

TOKİ nedir?

TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor.