Milyonlarca emeklinin beklediği ek ödeme, emekli maaşı promosyon ve ikramiye ücretleri zam oranları hakkında sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Emekliler ocak ayında zamlı maaşlarını aldı. Şimdi de ek ödemelerinde artış yaşandı. Yüzde 4 ila 5 oranındaki ek ödemelerle birlikte SGK ve Bağ-kur emeklilerin maaşları 53 lira ile 215 lira arasında artış gösterecek. Bu arada bankalar, emeklileri promosyon ile tavlama yarışında. 2020'de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp emeklilere bin lira verilmesi gündemde. İşte 2019 SGK SSK Bağkur ek ödeme tutarı ve emekli maaşı promosyon, ikramiye hesaplama zam oranı ücreti ne kadar?