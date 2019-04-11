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  • 10.04.2019 15:02
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 11:55

Emekli maaşı ve oranı ücreti ne kadar? (2019 SSK Bağkur )

2019 SSK Bağkur - emekli maaşı , oranı ücreti ne kadar? Bankalar, emeklileri promosyon ile tavlama yarışında. Bazı bankalar 450 liraya varan promosyonu 600 liraya çıkardı. 2020'de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp emeklilere bayram ikramiyesi gibi bin lira verilmesi gündemde. Bu arada emeklilerin bir net maaşı var bir de buna ilaveten ek ödeme dediğimiz bir ödeme var.

Milyonlarca emeklinin beklediği ek ödeme, emekli maaşı promosyon ve ikramiye ücretleri zam oranları hakkında sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Emekliler ocak ayında zamlı maaşlarını aldı. Şimdi de ek ödemelerinde artış yaşandı. Yüzde 4 ila 5 oranındaki ek ödemelerle birlikte SGK ve Bağ-kur emeklilerin maaşları 53 lira ile 215 lira arasında artış gösterecek. Bu arada bankalar, emeklileri promosyon ile tavlama yarışında. 2020'de ise yarış daha da kızışacak. Taahhüt süresinin 4 yıla çıkarılıp emeklilere bin lira verilmesi gündemde. İşte 2019 SGK SSK Bağkur ek ödeme tutarı ve emekli maaşı promosyon, ikramiye hesaplama zam oranı ücreti ne kadar?

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