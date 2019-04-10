Yenilikçi gençlere 200 bin TL hibe

Hükümet, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini desteklemek için genç girişimcilere 200 bin lira hibe verecek. Akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknoloji, sanayide dijital dönüşüm, sürdürülebilir tarım ve beslenme konularında teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirecek firmaların oluşturulmasına yönelik destek 1 Haziran'da başlıyor. Kariyer Geliştirme Programı kapsamında da doktoralı bilim insanlarının çalışmalarına 36 ay süresince 360 bin liraya kadar destek verilecek.