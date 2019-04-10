TOKİ ucuz konut projesi için başvurularda artık sona gelindi. Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek ve 50 bin konut için başvurular 19 Nisan'da sona erecek. Başvuru yapan vatandaşlar ise şimdi TOKİ evleri kura çekiliş tarihlerini ve nerede yapılacağını merak ediyor. Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Halk Bankası şubesinde Gayrımenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaktır. TOKİ daire fiyatları ne kadar? Hangi illerde konut satışı yapılıyor? TOKİ başvurusu nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar ve başvuru şartları