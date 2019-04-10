57 bin 778 öğretmen sözlü sınava girecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sitesinden, farklı branşlarda yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınava çağrılan aday sayıları ve adaylara ait KPSS taban puanları açıklandı. Buna göre; sözlü sınavlara toplam 57 bin 778 aday girecek. Gıda teknolojisi, 92 ile en yüksek taban puanına sahip alan oldu. Sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapılacak.
- Ekonomi
- 10.04.2019
- Gazete
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