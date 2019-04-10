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57 bin 778 öğretmen a girecek

57 bin 778 öğretmen sözlü sınava girecek
Milli Eğitim Bakanlığı'nın, sitesinden, farklı branşlarda yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için a çağrılan aday sayıları ve adaylara ait ları açıklandı. Buna göre; sözlü sınavlara toplam 57 bin 778 aday girecek. Gıda teknolojisi, 92 ile en yüksek taban puanına sahip alan oldu. Sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapılacak.

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