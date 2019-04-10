Bankaların konut kredisi faiz oranları son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik izliyor. Bazı bankalar indirime giderken, bazıları da faiz artışı uyguladı. İşte konut kredisi faiz oranlarında son durum… Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut kredisi için yüzde 1.28 faiz uygulayarak en avantajlı konut kredisi veren bankaların başında yer alıyor. 120 aya varan vade fırsatıyla 100 bin TL tutarında kredi çekildiğinde bankaya vade süresi boyunca ödemeniz gereken toplam maliyet tutarı 197.535 TL'ye tekabül ediyor. 120 ay vadeli konut kredisinde aylık taksit tutarı ise 1635 TL'ye denk geliyor. Peki en uygun konut kredisi hangi bankada?

EV ALACAKLAR DİKKAT!

Faiz oranlarındaki hareketlilik Nisan ayında artarak devam etti. Nisan'ın ilk haftasında QNB Finansbank konut kredisi faiz indirimi uygularken, Garanti Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası yeniden faiz artışı uyguladı. Nisan ayının ikinci haftası ise bir önceki hafta konut kredisi faiz indirimine giden QNB Finansbank'ın faiz artışı yapması ve bir önceki hafta faiz artışı yapan Garanti Bankası'nın konut kredisi faiz indirimi uygulaması ile devam ediyor. 2018 Ağustos'ta yaşanan kur krizi sonrası rekor seviyelere ulaşarak düşüş eğilimine giren konut kredisi faiz oranları uzun aylardır dengelenme yaşayarak sakin bir düşüş seyrediyordu. Mart ayının sonunda hareketlenen kur ile tekrar yükseliş eğilimine giren konut kredisi faizleri dengesiz bir hareketlilik gösteriyor. Bazı bankalarda konut kredisi faizleri yükselirken bazı bankalarda düşüş gösteriyor.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ NEREDE?

Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası Mart başından beri devam ediyor.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve HalkBank 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.28 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Ziraat Bankası'nın tabela konut kredisi faiz oranı, HalkBank ve VakıfBank' ın da kampanyalı faizi olan bu oran masraflar hariç en düşük konut kredisi faiz oranı.

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor.

KONUT KREDİSİ ALANİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.



