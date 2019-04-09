Ziraat’ten yeni kredi paketi

Ziraat Bankası, orman köylerinde yaşayan ve tarımsal faaliyetlerle iştigal eden veya etmek isteyen kişilere yeni tarımsal üretim imkanları oluşturulmasını ve gelirlerinin artırılmasına katkı sağlanmasını amaçlayan yeni kredi paketini açıkladı. Yeni kredi paketinin detayları şöyle: "Paket kapsamında toplamda 100 bin liraya kadar kredi kullandırılabilecek ve özkaynak katkısı aranmayacak. Yatırım kredilerine, yatırımın geri dönüş süresine uygun olarak 7 yıla kadar vade yapılabilecek, geri ödeme dönemleri ve taksit miktarları da üretim dönemine dair muhtemel gelir miktarına ve gelir elde etme dönemlerine göre belirlenecek. Yeni yapılacak yatırımlarda 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem verilebilecek.
- Ekonomi
- 09.04.2019
- Gazete
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