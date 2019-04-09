Londra’ya giriş ücretli oldu

Londra'nın merkezine günde 40 bin daha az aracın girmesini sağlayacak 'Ultra Düşük Emisyon Alanı' (ULEZ) uygulaması yürürlüğe girdi. Uygulamaya göre; belirlenen emisyon standartlarına uymayan araçlar kentin Westminster ve City bölgelerini kapsayan merkezine girişte günlük 12.5 sterlin (yaklaşık 90 TL) ödeyecek. Londra'da özel araçlar halihazırda hafta içi 07.00 ila 18.00 saatlerinde kent merkezine girerken 11.5 sterlin de trafik ücreti ödüyor. ULEZ kurallarını ihlal eden araçların 160 sterlin ceza kesilmesi öngörülüyor.