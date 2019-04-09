Kapadokya'da yılın ilk çeyreğindeki turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.5 artarak 440 bin 686 kişiye ulaştı. Bu yılın ilk çeyreğinde bölgeyi ziyaret edenlerin sayısı son 6 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. OcakŞubat- Mart döneminde, 2014'te 379 bin 713, 2015'te 364 bin 563, 2016'da 182 bin 162, 2017'de 168 bin 478, 2018'de 384 bin 862 kişi Kapadokya'yı tercih etmişti. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, "İlk 3 ayda son yılların en yoğun dönemini yaşadık. 2018'in sonunun yoğun geçmesi bu yıl da yoğunluğun devam edeceğini gösteriyordu. Tahminlerimiz doğrultusunda hareketlilik devam ediyor" dedi. Uzak Doğulu ve Avrupalı turistlerin bölgeye daha çok ilgi gösterdiklerini anlatan Durmaz, "Otellerde doluluk oranı yüksek" diye konuştu.
- Ekonomi
- 09.04.2019
- Gazete
Kapadokya'da yılın ilk çeyreğinde turist yağdı
Ocak-Mart döneminde yüzde 14.5 artışla 440 bini aşkın turisti ağırlayan Kapadokya, son 6 yılın en yüksek ilk çeyrek rakamına ulaştı
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