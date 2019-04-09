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  • 09.04.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 18:05

Emekli maaşı seyyanen farkı kaç para? (2019 Bağkur )

Milyonlarca emekli gözlerini Temmuz ayına çevirdi. Temmuzda maaşlarına gelecek olan hem 'lıların hem Bağ- Kur'luların hem de memur emeklilerinin leri, temmuzda zamlı maaş üzerinden hesaplanacağından yükselecek. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, yeni düzenlemeyle artık bin lira ödenmeye başlayacak. Ayrıca tüm emekliler Temmuz'da da zam alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak. Peki 2019 SSK Bağkur ek ödeme ve kaç para? İşte tüm detaylar

Milyonlarca SGK SSK Bağkur emeklisini sevindiren haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. 12.3 milyon emeklinin gözü şimdiden Temmuz ayı zammına kilitlendi. Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak. Temmuzda maaşlarına zam gelecek olan hem SSK'lıların hem Bağ- Kur'luların hem de memur emeklilerinin ek ödemeleri, Temmuz'da zamlı maaş üzerinden hesaplanacağından yükselecek. İşte 2019 emekli maaşı seyyanen zam, ek ödeme ve enflasyon farkı oranı açıklaması.

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