Milyonlarca SGK SSK Bağkur emeklisini sevindiren haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. 12.3 milyon emeklinin gözü şimdiden Temmuz ayı zammına kilitlendi. Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak. Temmuzda maaşlarına zam gelecek olan hem SSK'lıların hem Bağ- Kur'luların hem de memur emeklilerinin ek ödemeleri, Temmuz'da zamlı maaş üzerinden hesaplanacağından yükselecek. İşte 2019 emekli maaşı seyyanen zam, ek ödeme ve enflasyon farkı oranı açıklaması.
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