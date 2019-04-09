Milyonlarca SGK SSK Bağkur emeklisini sevindiren haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. 12.3 milyon emeklinin gözü şimdiden Temmuz ayı zammına kilitlendi. Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak. Temmuzda maaşlarına zam gelecek olan hem SSK'lıların hem Bağ- Kur'luların hem de memur emeklilerinin ek ödemeleri, Temmuz'da zamlı maaş üzerinden hesaplanacağından yükselecek. İşte 2019 emekli maaşı seyyanen zam, ek ödeme ve enflasyon farkı oranı açıklaması.